Apple ha in cantiere due iMac con un nuovo design

Apple ha in cantiere non solo due nuovi Mac Pro (uno con nuovi processori Intel e uno, più piccolo e simile nell’aspetto al mitico PowerMac G4 e processore Apple Silicon), ma anche iMac rinnovati con un nuovo design.

A riferirlo è Mark Gurman di Bloomberg, secondo il quale i nuovi iMac avranno display con bordi più sottili; la base di sostegno preesente sugli attuali modelli sparirebbe per fare posto ad un piedistallo sulla falsariga di quello integrato nel monitor Pro Display XDR che Apple ha presentato nel 2019.

Anziché il design con il retro leggermente bombato, l’iMac vanterebbe un display con la parte posteriore piatta, qualcosa che dovrebbe ricordare il design dei futuri MacBook Pro da 14″ e 16″ ed elementi già visti nel design di iPad Pro. Due i modelli previsti (internamente denominati J456 e J457) ma non è detto che saranno ancora da 21,5″ e 27″. Precedenti voci da prendere con le molle hanno riferito che il modello più piccolo potrebbe partire da 23″ o 24″ ed è pertanto essere lecito aspettarsi dimensioni ancora superiori ai 27″ per il futuro modello con display più grande (con la riduzione di cornici e bordi perché non sognare un 32”?)

Al pari dei futuri MacBook Pro, gli iMac di nuova generazione integreranno processori Apple Silicon, altro ulteriore passo verso l’abbandono progressivo di Intel. Ricordiamo che Apple non ha detto che abbandonerà del tutto Intel ma che questo passaggio sarà graduale, con una transizione che prevede il completamento entro due anni. Precedenti indiscrezioni hanno riferito di nuovi SoC con 16 core, inclusi quattro ad alta efficienza, ma anche di SOC con 32 core ad alte prestazioni. A Cupertino lavorano anche su GPU di nuova generazione, elementi che dovrebbero spazzare via dal punto di vista delle prestazioni tutte le schede video dedicate viste finora sui Mac. Non è dato sapere quando arriveranno i nuovi iMac ma è lecito aspettarsi novità prima della fine dell’anno.