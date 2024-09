Cuscino da viaggio autoriscaldante e massaggiante a soli 49 €

Pubblicità

Avete presente quei cuscini per il collo che si indossano durante i lunghi viaggi in auto, in treno o in aereo? Ecco, dimenticateli per sempre perché quello che trovate in promozione in questo momento è migliore in diversi aspetti e, viste le sue capacità, probabilmente lo userete anche nelle pause di lavoro in ufficio o direttamente sul divano di casa.

La principale caratteristica di questo modello è la sua capacità di massaggiare il collo e le spalle, simulando il tocco delle mani. Questa funzione è particolarmente utile per alleviare la rigidità muscolare e i dolori.

È anche dotato di un dispositivo che lo riscalda e mantiene una temperatura costante. Questo calore non solo migliora la circolazione sanguigna, ma contribuisce anche a un rilassamento muscolare più profondo (l”effetto lenitivo del calore è noto per le sue proprietà benefiche).

Attraverso l’app Mi Home è possibile personalizzare il tipo di massaggio in base alle proprie preferenze mentre l’alimentazione è data da una batteria ricaricabile.

Misura circa 26 x 25 x 12 centimetri, pesa intorno ai 720 grammi e presenta un design ergonomico per adattarsi facilmente alla forma del collo e delle spalle.

In un’epoca in cui lo stress è sempre presente, con questo cuscino per il collo autoriscaldante e massaggiante è possibile godere di un massaggio di qualità direttamente a casa, senza la necessità di appuntamenti costosi. Si tratta quindi di un buon investimento, specialmente in vista della promozione in corso.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa intorno ai 49 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.