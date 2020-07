D-Link Days: router 4G, videocamere e Smart Home in sconto su Amazon fino al 12 luglio

Lo Smart Working è ormai una realtà presente nella nostra vita di tutti i giorni. Per questo motivo D-Link, consapevole dell’importanza di una rete wireless stabile per gestire e sostenere la connessione internet di tutti i dispositivi, oltre che della necessità di dotarsi di dispositivi di monitoraggio della casa per questo periodo di ritorno alle gite fuori porta e di inizio vacanze, ha deciso di lanciare i D-Link Days, una promozione grazie alla quale, fino al 12 luglio, sarà possibile risolvere questi piccoli/grossi inconvenienti con un occhio attento al portafoglio.

Tra i prodotti in offerta c’è il router DIR-2660, un dispositivo che usa contemporaneamente le bande wireless 2.4Ghz e 5Ghz con la tecnologia Dual-Band e MU-MIMO per offrire in modo efficiente la banda wireless e le velocità ottimali a tutti i tuoi dispositivi collegati. Inoltre con quattro porte Gigabit LAN, permette di collegare dei dispositivi cablati e raggiungere velocità quattro volte superiori rispetto a quelle della generazione wireless N. In aggiunta, grazie alla potente protezione integrata di McAfee, il router assicura una difesa completa per ogni dispositivo della rete domestica e un software antivirus per dispositivi illimitati.

Tra gli altri in sconto c’è il range extender COVR‑C1202, che permette una copertura ottimale della rete – fino 325 metri quadrati – consentendo lo spostamento da una stanza all’altra o da un piano all’altro, rimanendo collegati a internet, senza interruzioni e senza dover alzare un dito. I 2 Covr Point consentono cioè una connessione uniforme e piacevole, senza disconnettere nessun dispositivo collegato. Inoltre, Il controllo di banda intelligente indirizza i dispositivi in modo che il Wi-Fi sia sempre al massimo.

Per scoprire tutti i prodotti D-Link in promozione e seguire le offerte quotidiane a rotazione, visitate la pagina Amazon di D-Link. Di seguito trovate un elenco delle periferiche che, per tipologia e prezzo, rappresentano un ottimo affare per i nostri lettori.

Vi ricordiamo che sono ancora attive alcune offerte sui prodotti Samsung, iRobot, Arlo, Belkin, SanDisk, sui marchi Bose, Sony, DJI, Nikon, GoPro, Oral-B, Huawei e su diverse periferiche Philips, Belkin, D-Link, Ecovacs, oltre che sui prodotti Xiaomi, Apple, Bose, Yamaha, Garmin, Moleskine. Non dimenticate che è ancora possibile abbonarsi gratuitamente ad Amazon Music Unlimited per 3 mesi ed approfittare degli sconti sulle memorie SanDisk.

D-Link COVR-C1202 Sistema Wi-Fi Mesh Dual-Band, Velocità Fino a 1.2 Gbps, AC1200, 2 Unità In offerta a € 109,00 – sconto 45%

– fino al 12 luglio

Click qui per approfondire

D-Link DAP-1665 Access Point, Ripetitore Universale, Wireless AC1200, Doppia Banda, 1 Porta Gigabit Ethernet, Bianco In offerta a € 65,88 – sconto

– fino al 12 luglio

Click qui per approfondire

D-Link DCS-2802KT-EU Kit Sicurezza WiFi, Alimentate a Batteria, HD, Visione Notturna, 2 Telecamere, Funziona con Alexa, Bianco In offerta a € 329,90 – sconto 34%

– fino al 12 luglio

Click qui per approfondire

D-Link DCS-5020L Videocamera di Sorveglianza Wireless N, Funzionalità Range Extender, Motorizzata, Rilevatore di Movimenti e Suoni, VGA + Repeater In offerta a € 89,99 – sconto 20%

– fino al 12 luglio

Click qui per approfondire

D-Link DCS-942L Videocamera di Sorveglianza, Wi-Fi N, Visore Notturno, Rilevatore di Movimenti e Suoni, Notifiche Push per Smartphone In offerta a € 56,69 – sconto 15%

– fino al 12 luglio

Click qui per approfondire

D-Link DCS-P6000LH Mini Telecamera, Wi-Fi, Visualizzazione Grandangolare 120°, Streaming 720p HD, Registrazione Cloud Gratuita, Funziona con Alexa, Nero In offerta a € 53,54 – sconto 24%

– fino al 12 luglio

Click qui per approfondire

D-Link DGS-105 Switch 5 Porte Gigabit, Struttura in Metallo, Nero In offerta a € 19,99 – sconto 33%

– fino al 12 luglio

Click qui per approfondire

D-Link DGS-1100-05 Easy Smart Switch Gestito, 5 Porte, Gigabit In offerta a € 25,90 – sconto 5%

– fino al 12 luglio

Click qui per approfondire

D-Link DGS-1100-08P Easy Smart Switch Gestito, 8 Porte, Gigabit Poe In offerta a € 79,90 – sconto 1%

– fino al 12 luglio

Click qui per approfondire

D-Link DIR-1960 Router EXO AC1900, Smart Mesh Wi-Fi, McAfee Integrato, Gigabit, USB 3.0, Parental Control, Funziona con Alexa In offerta a € 89,99 – sconto

– fino al 12 luglio

Click qui per approfondire

D-Link DIR-878 Router Wi-Fi AC1900 Dual band, 5 Porte Gigabit, AC SmartBeam, Tecnologia MIMO, Rete Ospiti, Parental Control, Configurazione Semplice, WPS/Reset In offerta a € 99,99 – sconto

– fino al 12 luglio

Click qui per approfondire

D-Link DSP-W245 Presa Multipla Smart, Fino a 4 Dispositivi, Compatibile con Alexa di Amazon Echo, l’Assistente Google e IFTTT In offerta a € 88,31 – sconto

– fino al 12 luglio

Click qui per approfondire

D-Link DUB-1340 Hub con 4 Porte USB 3.0, Velocità di Trasferimento fino a 4.8 Gbps, Design Moderno, Nero In offerta a € 40,90 – sconto 9%

– fino al 12 luglio

Click qui per approfondire

D-Link DUB-E130 Adattatore di Rete da Porta USB C 3.0 a Porta Ethernet Gigabit 10/100/1000 Mbps su Connettore RJ45, Bianco In offerta a € 24,90 – sconto

– fino al 12 luglio

Click qui per approfondire

D-Link DUB-H7 Hub a 7 Porte USB 2.0, per Trasferimento Dati In offerta a € 24,90 – sconto 17%

– fino al 12 luglio

Click qui per approfondire

D-Link DUB-M520 Hub USB di Tipo C, 5 in 1, Adattatore USB C con HDMI 4K e 1080p, 2 Porte USB 3.0/USB 2.0, Porta USB C di Ricarica fino a 60 W e dati, 1 x Porta Ethernet RJ45 In offerta a € 54,90 – sconto

– fino al 12 luglio

Click qui per approfondire

D-Link DUB-M530 – Hub USB di Tipo C, 5 in 1, Adattatore USB C con HDMI 4K e 1080p, 2 Porte USB 3.0/USB 2.0, Lettore di Schede SD e microSD SDHC e SDXC In offerta a € 42,42 – sconto

– fino al 12 luglio

Click qui per approfondire

D-Link DUB-M610 Hub USB di Tipo C 6 in 1, Adattatore USB C con HDMI 4K e 1080 p, 2 Porte USB 3.0 e USB 2.0, Lettore di Schede SD e MicroSD, Un USB C di Ricarica fino a 100 W In offerta a € 46,67 – sconto

– fino al 12 luglio

Click qui per approfondire

D-Link DUB-V310 Adattatore USB tipo C a HDMI, VGA e Display Port, 3 in 1, HDMI 4K e 1080p, 3 Uscite Simultanee, Compatibile con Windows e Mac In offerta a € 36,47 – sconto 15%

– fino al 12 luglio

Click qui per approfondire

Vi ricordiamo che sono ancora attive alcune offerte sui prodotti Samsung, iRobot, Arlo, Belkin, SanDisk, sui marchi Bose, Sony, DJI, Nikon, GoPro, Oral-B, Huawei e su diverse periferiche Philips, Belkin, D-Link, Ecovacs, oltre che sui prodotti Xiaomi, Apple, Bose, Yamaha, Garmin, Moleskine. Non dimenticate che è ancora possibile abbonarsi gratuitamente ad Amazon Music Unlimited per 3 mesi ed approfittare degli sconti sulle memorie SanDisk.