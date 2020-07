SanDisk: SSD, schede di memoria e chiavette USB (anche Lightning) in sconto fino al 60%

Se volete mettere al sicuro i vostri dati copiandoli all’interno di una memoria esterna, al momento risparmiate anche più della metà sull’acquisto di alcune memorie SanDisk che trovate in promozione su Amazon per poche ore.

Nella migliore delle offerte lo sconto raggiunge perfino il 60% rispetto al normale prezzo di listino, quindi con un risparmio notevole su memorie che poi vi resteranno per molto tempo. Potete scegliere tra dischi SSD, compatti e portatili, per archiviare fino a 4 TB di dati tra documenti, film, musica, pacchetti di installazione dei software più utilizzati e videogiochi ed averli sempre in tasca in vacanza e negli spostamenti casa-ufficio, oppure per una copia di backup dell’intero computer da tenere in un cassetto in situazioni di emergenza.

In offerta ci sono anche alcune chiavette USB da 128 GB o 256 GB, anche in questo caso per avere i documenti più importanti sempre nel taschino. Una di queste ha anche la doppia spina Lightning, quindi si può collegare agevolmente ad iPhone e iPad sia per trasferire i dati da/verso un computer, sia per fare anche qui un backup completo e rapido di tutti i file presenti nei dispositivi, molto utile quando c’è da fare un ripristino totale al volo e si vuole poi ricominciare da zero anziché usare il backup di iCloud.

In sconto trovate anche una buona scheda CFexpress da 512 GB che normalmente si usa con fotocamere e videocamere digitali di livello professionale. Sono infatti più grandi delle schede SD in quanto usano un formato completamente diverso (appunto il Compact Flash) e storicamente assicurano una maggiore sicurezza nell’archiviazione dei dati. Quella in promozione è una scheda di tipo B che raggiunge fino a 1.700 MB/s ed è particolarmente indicata non solo per l’acquisizione delle fotografie nel formato RAW, ma anche per la registrazione dei video in 4K.

Di seguito trovate l’elenco delle memorie SanDisk (con uno speciale WD) che per capacità e prezzo sono un ottimo affare da cogliere al volo, visto che la promozione resterà valida soltanto per poche ore – salvo esaurimento anticipato delle scorte.

Sandisk Ultra Flair 128 GB, Chiavetta USB 3.0, Velocità di Lettura fino a 150 MB/s, Nero – In offerta a € 23,47 – sconto 60%

– fino al 07 luglio

SanDisk SSD Ultra 3D da 1TB, Unità SSD Interna 2,5", Sata III, Velocità di Lettura fino a 560 MB/sec In offerta a € 126,49 – sconto 59%

– fino al 07 luglio

SanDisk SSD Ultra 3D da 4TB, Unità SSD Interna 2,5", Sata III, Velocità di Lettura fino a 560 MB/sec In offerta a € 404,99 – sconto 33%

– fino al 07 luglio

SanDisk Extreme SSD Portatile 2TB, Velocità di Lettura fino a 550MB/s In offerta a € 316,99 – sconto 56%

– fino al 07 luglio

SanDisk iXpand Go 256 GB Unità Flash USB per Backup di iPhone e iPad In offerta a € 89,99 – sconto 27%

– fino a 07 luglio

Western Digital WD My Passport Go SSD Portatile, 1 TB, Blu (Bordo Cobalto) In offerta a € 168,99 – sconto 35%

– fino a 07 luglio

SanDisk SSD Extreme PRO M.2 NVMe 3D – Disco rigido interno da 500 GB, Tecnologia 3D-NAND, Velocità di lettura 3.400 MB/s In offerta a € 117,99 – sconto

– fino al 07 luglio

