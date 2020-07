Garmin Solar, la serie di sportwatch con ricarica solare incorporata

Garmin ha appena presentato fēnix 6, Instinct e tacticx Delta nella nuova versione Solar Edition che, così come anticipa il loro nome, prevedono l’innovativa tecnologia fotovoltaica Solar, in grado di trasformare la luce solare in energia per un’estensione dall’autonomia della batteria.

«Siamo riusciti a integrare nelle più famose serie di prodotti da polso Garmin una tecnologia non invasiva che sfrutta l’energia solare per prolungarne l’autonomia» commenta Stefano Viganò, Amministratore Delegato di Garmin Italia «Oltretutto senza agire sull’estetica dei prodotti».

D’altronde viviamo un momento storico particolare: tante sono le dinamiche che si sono messe in moto e che stanno cambiando il nostro modo di vivere la quotidianità, il lavoro, ma anche la pratica delle più svariate attività sportive.

Il risparmio e una migliore gestione del tempo, ma anche e soprattutto delle risorse energetiche, stanno ridefinendo il nostro approccio alla quotidianità. Garmin ha scelto di farsi “ambasciatrice” di questa filosofia e oggi dà ancora più forza a questo messaggio, adottando una tecnologia di ricarica solare per i nuovi dispositivi in collezione.

Apparsa per la prima volta nell’agosto 2019 con il modello Garmin fēnix 6X – Pro Solar, la funzione Solar è un’esclusiva che l’azienda americana estende da oggi anche a tre iconiche serie di prodotti multisport: fēnix 6, Instinct e tacticx Delta.

La ricarica è garantita da una lente speciale trasparente studiata per non inficiare in modo alcuno l’estetica del prodotto, e l’estensione di autonomia che ciò comporta permette agli utenti di avere più tempo da dedicare al monitoraggio delle proprie attività, dall’utilizzo delle mappe a colori all’ascolto della musica. In ogni momento e direttamente dallo sportwatch è possibile avere accesso alla schermata di monitoraggio dell’accumulatore di carica, in modo da avere un immediato riscontro sull’estensione dell’autonomia.

Le nuove serie Solar Edition sono disponibili con una distribuzione selezionata delle referenze presso i rivenditori autorizzati Garmin del canale sport, outdoor, consumer electronics e watchstore. Sono già in vendita anche su Amazon.