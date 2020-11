Da Apple tre nuovi colori per i cinturini Solo Loop e Sport per Apple Watch

Ci sono tre nuove opzioni di colore per i cinturini Solo Loop e Sport per Apple Watch. Si tratta di una piccola novità che segue quelle più grandi e importanti annunciate ieri, ovvero i primi Mac con processore Apple Silicon. Ora ci sono tre alternative, per quanto riguarda il colore, per chi acquista un nuovo cinturino per il proprio smartwatch Apple: kumquat, blu nordico e prugna, che poi sono tre colori che ben si accostano alle nuove custodie per tutta la linea di iPhone 12 che sono per l’appunto disponibili nelle medesime tonalità.

Ricordiamo che nuovi colori erano già arrivati a settembre, quando Apple ha annunciato la serie Apple Watch 6 al fianco dell’economico Apple Watch SE e della nuova serie di cinturini Solo Loop, che assomigliano ai cinturni Sport per quanto riguarda disegno e materiali ma che, a differenza di questi ultimi, non sono regolabili: ci sono infatti nove diverse misure tra cui scegliere, perché non essendoci una fibbia l’utente deve necessariamente trovare quello che meglio sta al proprio polso.

Se da una parte quindi non c’è la possibilità di aggiustare il comfort, il che può essere un problema per chi soffre di ritenzione idrica in alcuni periodi dell’anno, dall’altro il design è ancora più minimalista e indossare l’Apple Watch col Solo Loop diventa ancora più semplice perché l’elasticità permette di infilarlo e sfilarlo in un attimo, senza per altro correre il rischio che possa sganciarsi se ad esempio lo si usa durante l’attività sportiva.

Scegliere il cinturino Solo Loop della giusta dimensione non è così scontato: Apple ha infatti pubblicato una guida che promette di facilitarne l’acquisto nella misura più comoda per il proprio polso, specialmente adesso che con le restrizioni dettate dal contenimento dell’epidemia di coronavirus, uscire di casa per andare a provare un bracciale in un Apple Store o un rivenditore ufficiale come la catena Apple Premium Reseller Juice, non è facilmente praticabile. Chi acquista online alla cieca può comunque contare sul fatto che è possibile sostituire il solo cinturino in caso si debba scegliere una misura differente.

I cinturini Solo Loop di Apple in tutte le colorazioni, comprese le tre nuove – kumquat (un delicatissimo arancione), blu nordico e prugna – si possono acquistare direttamente online da questa pagina di Apple Store online.

