Diffusore di aromi in vetro, design classico a soli 19 €

Pubblicità

Ecco finalmente un diffusore di aromi che non sia il solito aggeggio in plastica che generalmente troviamo sugli scaffali dei negozi: approfittando della promozione in corso mettete le mani su un modello molto elegante, tutto vetro e plastica effetto legno, che arreda la stanza in cui si trova senza così dare fastidio anche se rimane spento.

Per usarlo basta collegare l’alimentatore ad una presa di corrente, e datosi che il cavetto ha una spina USB si può eventualmente sfruttare anche quello del cellulare, o persino la presa di una TV o altra USB a vostra disposizione.

A quel punto è sufficiente inserire qualche goccia dell’olio essenziale preferito, riempiendo il resto del serbatoio con acqua, e accenderlo.

Come altri si può regolare la nebulizzazione e volendo è possibile accendere anche una luce che illumina tutta la struttura in vetro scegliendo tra una colorazione rossa, blu o verde.

Per quanto riguarda gli ingombri occupa un volume di circa 20 centimetri per altezza e 11 di diametro, e il serbatoio essendo da 50 ml, in base al grado di nebulizzazione scelto, può garantire un’autonomia che va dalle 2 alle 8 ore prima di dover ricaricare l’ampolla.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di circa 24 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 22% andando a spendere intorno ai 19 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.