Digital marketing e social per il B2B

Il B2B e i social media

La comunicazione sui social media e il marketing digitale sono ormai diventati azioni strategiche fondamentali per le PMI e per le industrie orientate al business to business (B2B).

Sono aspetti che non possono, oggi, sottovalutare neanche quelle aziende di produzione altamente qualificate, che finora non hanno mai avuto difficoltà a vendere macchine sofisticate e componenti tecnologici in tutto il mondo.

Sui canali digitali è importante mettere in atto una comunicazione qualificata. Abbiamo studiato, proprio per questo motivo, percorsi formativi dedicati al digital e social media marketing e declinati nel mondo del B2B: lo scopo è quello di fornire strumenti e strategie utili a realtà non interessate al grande pubblico (business to consumer – B2C) ma intenzionate ad acquisire clienti aziende in ottica B2B (rivenditori, punti vendita, distributori, industrie, trasformatori di materie prime).

Industrie e PMI: strategie social

I social media e tutti i canali digitali sono “sfruttati” normalmente da aziende dal target prettamente consumer (B2C). Ma non solo! Anche le industrie e le PMI, che sono orientate al business (B2B), trovano nei social media e nei canali di comunicazione digitali degli alleati importanti. Esistono strategie ben precise per poterli usare al meglio.

É per questo che, durante i corsi digital e social media marketing B2B, i docenti Espero (che sono innanzitutto professionisti con esperienza nel mondo business) affrontano le tematiche della comunicazione digitale con numerosi casi studio e testimonianze concrete, per rendere reale ed attuabile ciò che viene spiegato durante le lezioni (che possono essere organizzate sia in aula fisica sia online in aula virtuale).

Il vocabolario digitale

Facciamo un passo indietro per fare il punto sui concetti base, per poi ripartire con strumenti e strategie adeguati, senza dare nulla per scontato. Tanto per cominciare, un po’ di vocabolario digitale:

– SEO (Search Engine Optimization)

Tecniche per promuovere il sito web sui motori di ricerca puntando all’aumento del traffico organico (ovvero le visite al sito web generate dai motori di ricerca).

– SEM (Search Engine Marketing)

Attività di pianificazione per l’acquisizione di visibilità sui risultati sponsorizzati dai motori di ricerca (il sistema attualmente più diffuso è Google Ads)

– SERP (Search Engine Results Page)

Sono le pagine dei risultati ovvero le pagine di risposta che i motori di ricerca mostrano quando vengono interrogate.

– CPC (cost-per-click)

È il costo effettivo di ogni click sulla campagna a pagamento che hai attivato. Il prezzo basato su CPC è chiamato talvolta pay-per-click (PPC).

– CTR (click-through-rate)

È un tasso che misura l’efficacia della campagna a pagamento che hai attivato, calcolato comunemente dal rapporto tra numero di click e numero di impressions.

– ADV (advertising)

È la possibilità di creare inserzioni sui principali canali social, con grandi possibilità espressive e interattive.

Il percorso formativo lo componi come vuoi

Il percorso può durare quanto desideri, in base alle tue esigenze e ai tuoi obiettivi.

Mettiamo a tua disposizione tanti mattoncini per costruire la tua vetrina virtuale: analizziamo strumenti e strategie per promuovere il tuo business e costruiamo insieme il percorso formativo più adatto alla tua azienda:

#1 Prendi spunto dalle regole della retorica: se vuoi comunicare meglio, è probabile che non ti serva inventare cose nuove; spesso è meglio tornare all’origine per essere più “originali”. Riscopri le dinamiche della comunicazione interpersonale applicate alla dimensione aziendale.

#2 Disegna il tuo progetto: impara ad avere le idee chiare sul budget, sugli strumenti a disposizione, sulle competenze necessarie. Serve uno sguardo d’insieme per imparare a creare il tuo Digital Marketing Plan.

#3 Rivedi testi e struttura del tuo sito web: allenati a scrivere in ottica web, crea contenuti comprensibili e condivisibili, organizza il tuo sito web con logica e con ordine, impara come favorire un buon posizionamento del tuo sito con la SEO (Search Engine Optimization).

#4 Intercetta nuovi clienti con Google Ads: sperimenta l’efficacia degli annunci pubblicitari, definisci le caratteristiche del tuo pubblico ideale, verifica il rendimento delle parole chiave, impara a conoscere le logiche del SEM (Search Engine Marketing)

#5 Intervieni consapevolmente sui social: prova a conoscerli in ottica personale ma soprattutto in ottica aziendale. Cerca di definire il tuo stile e scegli la strategia aziendale con la quale proporre sui social i tuoi prodotti e i tuoi servizi per il B2B.

#6 Approfondisci le dinamiche dei principali social: sperimenta l’efficacia della pubblicità (advertising), impara a monitorare le azioni svolte (insights), in una parola impara a conoscere strumenti e canali del social media marketing.

#7 Valuta e misura ogni azione su web: monitora sempre ogni azione, prendi nota di tutte le variabili delle tue campagne, abitua i tuoi collaboratori a modificare testi e strutture, scopri la potenza e la versatilità di Google Analytics.

#8 Impara tutti i segreti di Facebook Business Manager: approfondisci tutti gli strumenti disponibili per chi utilizza Facebook come canale per fare marketing. Crea post pubblicitari per generare Brand Awareness e traffico verso il tuo sito.

#9 Fai crescere il tuo Instagram: È uno dei social in maggiore crescita, quindi devi conoscerlo ed essere presente condividendo belle foto. Impara a gestire il profilo Instagram aziendale con strategie marketing adatte al tuo contesto.

Scopri il percorso formativo sul marketing digitale proposto alle aziende e ai professionisti.

Ma se non trovi sul nostro catalogo i corsi che soddisfano le tue esigenze o quelle dei tuoi colleghi, possiamo progettare un corso o un percorso formativo dedicato: raccontaci le tue esigenze aziendali (siamo disponibili anche a colloqui preliminari di analisi delle necessità formative) e studieremo un programma personalizzato per te.