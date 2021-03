Il disegno di legge che fa tremare Apple e Google procede in Arizona

La Camera dei rappresentanti dell’Arizona ha approvato HB2005, il disegno di legge che fornirebbe agli sviluppatori un’alternativa alle opzioni di acquisto in-app di Apple e Google, consentendo agli sviluppatori di utilizzare le proprie soluzioni di pagamento all’interno delle app, senza dunque dover pagare alcuna commissione alla ai due colossi.

La scorsa settimana, il comitato della Camera dell’Arizona aveva avanzato il disegno di legge, che ora è stato approvato anche dalla Camera dei rappresentanti. Successivamente si passerà all’approvazione del Senato dell’ Arizona.

Apple e Google hanno esercitato pressioni contro il disegno di legge già nelle settimane scorse, perché se dovesse passare la legge, questa consentirebbe agli sviluppatori di utilizzare opzioni di pagamento di terze parti per evitare di dover corrispondere il 15 o il 30% ad Apple, commissione che Cupertino al momento prende dagli acquisti di app e dai pagamenti in-app. In un’audizione della scorsa settimana, il chief compliance officer di Apple, Kyle Andeer, ha definito HB2005 un mandato governativo con cui Apple regalerà la piattaforma App Store.

Ciò consentirebbe agli sviluppatori da miliardi di dollari di prendere gratuitamente tutto il valore dell’app store, anche se vendono beni digitali, anche se guadagnano milioni o miliardi di dollari. Questo vuol dire regalare l’app store

Il mese scorso Apple ha combattuto con successo contro un disegno di legge simile nel Nord Dakota, che avrebbe aperto la strada alle opzioni di app store di terze parti. Come il disegno di legge del North Dakota, la proposta avanzata in Arizona è stata sostenuta dalla Coalition for App Fairness, un gruppo che include aziende come Epic Games (che ricordiamo essere in lotta con Apple proprio sulla questione pagamenti IAP in Fortnite), Spotify, Basecamp e Tile, che hanno tutte avuto problemi significativi con le regole dell’App Store relative al pagamento delle commissioni.

Ancora, ricordiamo che esiste un disegno di legge simile in Minnesota, contro il quale anche Apple sta combattendo. Negli ultimi mesi App Store e le regole di Apple per gli sviluppatori sono prese di mira dalle autorità antitrust in diversi paesi non solo in USA: nelle scorse ore è stata annunciata una indagine in Regno Unito.

