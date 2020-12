Disney+ è la migliore app dell’anno per gli utenti Android

Secondo gli utenti Android Disney+ è la migliore app dell’anno. Google Play ha annunciato i vincitori dei suoi premi di fine anno, comprese le scelte degli utenti e quelle degli editori per le migliori app, film, programmi TV e libri. Come è avvenuto negli ultimi due anni, gli utenti hanno votato per la propria app preferita in ciascuna categoria. Tra queste, a vincere, è Disney+ disponibile anche per tutti i dispositivi Apple.

Disney+ è emersa come la migliore app dell’anno per gli utenti degli Stati Uniti, con SpongeBob: Krusty Cook-Off che si è aggiudicato il premio nella categoria dei giochi. Il film preferito è Bad Boys for Life e il premio degli utenti come libro dell’anno è andato a If It Bleeds di Stephen King.

Anche gli editori della versione americana del Google Play hanno detto la loro. Hanno optato per Loóna, un’app per il relax della buonanotte, come la migliore del 2020 e Genshin Impact, titolo ispirato a The Legend of Zelda: Breath of the Wild, come il miglior gioco dell’anno del Play Store.

I primi cinque film per gli editori sono Bill & Ted Face the Music, Just Mercy, Miss Juneteenth, Onward e il premio Oscar Parasite. I migliori libri, invece, includono A Promised Land di Barack Obama, Solutions and Other Problems di Allie Brosh e You Had Me at Hola di Alexis Daria.

L’elenco completo dei premi include altre categorie. Gli editori di Google Play hanno incluso Centr, l’app per fitness e nutrizione di Chris Hemsworth, come una delle loro migliori app per la crescita personale, e Zoom nella sezione degli elementi essenziali di tutti i giorni. L’app ShareTheMeal delle Nazioni Unite è stata nominata una delle migliori app di sempre, mentre Disney+ e Dolby On sono stati menzionati nell’elenco delle migliori app per il divertimento.

Gli editori hanno evidenziato anche una serie di altri giochi. I migliori giochi indipendenti includono Sky: Children of the Light e Gris. Tra le selezioni nella categoria dei migliori giochi competitivi ci sono invece Legends of Runeterra, Gwent e Brawlhalla.

Su macitynet gli appassionati di cinema trovano notizie e approfondimenti nella sezione dedicata ai film e in quella dedicata al cinema. Tutti gli aggiornamenti sulle piattaforme dello streaming tv si trovano invece nelle pagine dedicate ad Amazon Prime Video, Netflix, Apple TV+ e Disney+. Tutto sull’abbonamento ad Apple TV+ inclusi prezzi, abbonamento per la famiglia – si trova in questo articolo di Macitynet.

Per sapere come vedere Disney+ su Mac, iPhone, iPad, TV e Android potete seguire la nostra guida. Per accedere a Disney Plus potete cliccare direttamente qui