Apple ha messo in vendita il caricabatterie MagSafe Duo per iPhone e Apple Watch. Questo accessorio era stato annunciato a ottobre insieme ai nuovi iPhone 12, con l’indicazione che sarebbe stato disponibili in un secondo momento.

L’alimentatore duo MagSafe costa 149,00 euro; permette di ricaricare comodamente i modelli compatibili di iPhone e Apple Watch, la custodia di ricarica wireless per AirPods e altri dispositivi certificati Qi appoggiandoli sull’alimentatore. Il MaSafe Duo si ripiega ed è comodo da portare in borsa.

Nella confezione dell’accessorio c’è l’alimentatore vero e proprio e il cavo da USB‑C a Lightning (1 m). È possibile sfruttare un alimentatore USB-C da 20W (in vendita separatamente) per ricaricare più velocemente in wireless con una potenza fino a 11W o un alimentatore USB-C da 27W (in vendita separatamente) per ricaricare più velocemente in wireless con una potenza fino a 14W.

MagSafe Duo è compatibile con iPhone 8/8 Plus e seguenti (fino a iPhone 12 e 12 Pro) e con tutti gli Apple Watch (dalla prima generazione, all’Apple Watch 6), ma anche AirPods Pro, AirPods con custodia di ricarica wireless (seconda generazione) e la custodia di ricarica wireless per AirPods