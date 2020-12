Il primo iMac Retina 5K diventa un prodotto vintage

In questi giorni Apple ha aggiornato la lista dei prodotti vintage e obsoleti, includendo il primo iMac Retina 5K rilasciato a fine 2014, insieme a diversi altri modelli di iMac introdotti tra il 2013 e il 2015.

Anche se in passato i prodotti vintage non ricevevano più riparazioni presso gli Apple Store e i centri riparazione autorizzati Apple, dal 2018 alcuni prodotti vintage possono essere presentati e ottenere riparazione, in base alla disponibilità delle parti di ricambio.

Con l’ultimo aggiornamento Apple ha incluso nell’elenco dei prodotti vintage e obsoleti iMac fine 2013 sia da 21,5” che da 27”, iMac 21,5” di metà 2014, iMac Retina 5K da 27 pollici di fine 2014 infine anche iMac Retina 5K da 27 pollici introdotto nella metà del 2015.

I dispositivi Apple che non sono più venduti da oltre 5 anni fino a 7 anni fa diventano ufficialmente vintage, come accade ora per i primi iMac Retina 5K. Questo significa che è ancora possibile ottener riparazioni hardware, presso Apple e centri autorizzati, ma in base alla disponibilità dei pezzi di ricambio e come richiesto dalle normative locali. Superati i 7 anni dopo la fine delle vendite computer e dispositivi Apple diventano obsoleti e per questi non è già possibile ottenere la riparazione.

Con l’aggiornamento di questi giorni Apple ha anche aggiunto un avviso che interessa esclusivamente il mercato francese. La società precia che, solo per la Francia, i proprietari di nuovi prodotti iPhone o portatili Mac acquistati dopo il 31 dicembre 2020 in Francia possono ottenere assistenza e parti da Apple o dai fornitori di servizi autorizzati Apple per sette anni dalla data in cui il modello del prodotto è stato fornito da Apple per l’ultima volta per la distribuzione nel Oaese.

Infine occorre rilevare che la lista dei prodotti vintage e obsoleti di Apple è stato rinominato “Come ottenere assistenza per il tuo prodotto Apple dopo la scadenza della garanzia” questo nel momento in cui scriviamo in USA, mentre la versione in Italiano per ora mantiene il nome precedente.

Ricordiamo che all'inizio di ottobre Apple ha incluso iPod nano nella lista dei prodotti vintage e obsoleti: ne abbiamo parlato in questo articolo.