Nokia 5.4 spinge oltre i limiti del rapporto qualità prezzo

HMD Global, la casa dei telefoni Nokia, annuncia la disponibilità in Italia di Nokia 5.4 al prezzo di 219 euro, uno smartphone che spinge i limiti di ciò che è possibile in questa fascia di prezzo: offre una fotocamera quadrupla da 48MP con capacità di registrazione avanzate ed effetti cinematografici, una batteria che dura due giorni e il supporto della piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 662.

Il nuovo telefono del produttore europeo di smartphone è stato progettato per aiutare le persone a gestire vite sempre più impegnate, oltre a supportarle nel trend che vede un numero crescente di individui in tutto il mondo trasformare le loro passioni in denaro, semplicemente utilizzando il telefono.

La caratteristica fotocamera quadrupla elimina lo shutter lag ed è stata aggiornata a 48 megapixel – vale a dire 160 volte meglio del primo telefono con fotocamera Nokia (il Nokia 7650). I video più preziosi avranno un aspetto più ricco grazie al color grading professionale per un tocco cinematografico mentre, per quanto riguarda le prestazioni.

Sempre pronti a offrire gli ultimi aggiornamenti di sicurezza e upgrade di Android, gli smartphone Nokia offrono un design curato sia dentro che fuori. Con tre anni di aggiornamenti di sicurezza mensili, sono il numero uno nella classifica brand trust 2020, elevando il benchmark del settore in termini di aggiornamento dei dispositivi più economici.

La fotocamera quadrupla da 48MP è abbinata a quella frontale da 16MP, permettendo di scattare foto e video di qualità con facilità e in ogni condizione: alla luce, al buio, a casa o in movimento. L’obiettivo ultra-wide della fotocamera principale cattura immagini più ampie ed è indicato per scatti di paesaggi estesi. Le fotocamere di profondità e macro gestiscono i ritratti e gli scatti ravvicinati. Il ritardo dell’otturatore è spesso la rovina dello scatto in movimento – per il Nokia 5.4, questo aspetto è stato ridotto a zero, il che significa che l’utente non perderà mai il momento perfetto.

Per le riprese, HMD Global emula gli esperti con la modalità Cinema. Questa funzione cattura 24fps (lo standard dell’industria cinematografica) e permette agli utenti di riprendere contenuti in formato cinematografico 21:9. Una volta finito, le opzioni professionali di gradazione del colore possono aggiungere un tocco hollywoodiano ai ricordi. Per ottenere riprese in movimento più fluide, è sufficiente passare alla registrazione video a 60fps – che è quasi tre volte lo standard del settore. In combinazione con la stabilizzazione dell’immagine, l’audio spaziale OZO e la cancellazione del rumore del vento per i video, Nokia 5.4 è adatto agli stili di vita frenetici di oggi.

Grazie all’impiego della intelligenza artificiale, supportata dalla piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 662, il terminale regola potenza e consumi di energia in base alle funzioni usate dall’utente. In questo modo prestazioni erogate, consumi di energia e autonomia sono sempre ottimizzati e calibrati in base alle reali esigenze e all’occorrenza.

L’immersivo display da 6,39” HD+ punch-hole offre più schermo pur contenendo gli ingombri e mantenendo il terminale tascabile e facile da tenere in mano. Tutti i telefoni Nokia sono sottoposti a rigorosi test per offrire terminali progettati per durare e abbastanza resistenti da sopportare il peso di un bambino di 10 anni. Caratterizzato da una cover posteriore resistente, il design elegante è anche un cenno alla tradizione nordica del costruttore.

Costruito per durare e sicuro, Nokia 5.4 è pronto per Android 11 e oltre. Con tre anni di patch di sicurezza mensili e due anni di aggiornamenti software, gli utenti possono contare su un terminale longevo e sicuro. Per una maggiore tranquillità, l’utility Family Link aiuta ad alleviare qualsiasi preoccupazione sull’uso dei dispositivi da parte di altri membri della famiglia, compresi i più piccoli. Permette di impostare regole digitali sui dispositivi e monitorare il loro utilizzo, l’app aiuta a proteggere tutta la famiglia.

Nokia 5.4 è disponibile in Italia, anche da questa pagina di Amazon, nel colore blu con la configurazione 4/128 GB al prezzo di 219 euro. Tutti gli articoli di macitynet che parlano dei terminali HMD Global con marchio Nokia sono disponibiili da questa pagina, mentre per tutte le notizie dedicate all’universo Android si parte da qui. Invece per chi è interessato a iPhone rimandiamo alla sezione dedicata del nostro sito.