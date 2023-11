Black Friday, il DJI Avata Explorer Combo a 899 euro

Il Black Friday 2023 raggiunge anche i droni DJI. In sconto anche DJI Avata, il drone con visuale in prima persona che si unisce al visore DJI Goggles 2 e al DJI Motion Controller per offrire una esperienza di volo accessibile a tutti e totalmente immersiva. Il modello in sconto è quello più completo, l’Explorer Combo, ricco di accessori che vi portate a casa a 899 euro, anziché 1279 euro.

DJI Avata ha un peso di appena 410 grammi pur integrando dei paraeliche per una maggiore sicurezza. E’ equipaggiato con una fotocamera stabilizzata, dotata di un sensore CMOS da 1/1.7 pollici con 48 milioni di pixel effettivi, offre funzionalità di imaging di punta come la registrazione video in 4K/60fps e 2.7K/50/60/100/120fps.

DJI Avata è progettato per essere associato al visore DJI Goggles 2, la più recente tecnologia di controllo di volo DJI, e al DJI Motion Controller, che guida il drone in base ai movimenti della mano. Gli utenti possono anche controllarlo con il DJI FPV Remote Controller 2 già esistente e il visore DJI FPV Goggles V2. Se DJI Avata viene spinto oltre i suoi limiti e atterra sottosopra, una nuova modalità Tartaruga gli consente di ruotare, tornando in posizione e decollando di nuovo.

Compagno perfetto per questo drone sono i DJI Goggles 2, un visore di nuova generazione piccolo, leggero e confortevole, dotato di uno schermo OLED chiaro con diottrie regolabili. Se usato in combinazione con DJI Motion Controller, permette di controllare liberamente l’aeromobile e la fotocamera con stabilizzatore, per soddisfare le esigenze di ripresa in scenari differenti.

DJI Avata e DJI Goggles 2 si connettono utilizzando la trasmissione DJI O3+, che garantisce un controllo preciso, latenza ultra bassa e video dettagliati a 1080p/100fps con decodifica in H.265. Offre un ritardo di trasmissione più basso di soli 30 ms, una distanza di trasmissione massima di 2 km.

DJI Avata è dotato di un sistema di imaging con CMOS da 1/1.7 pollici a 48 MP con apertura f/2.8 e un obiettivo ultra grandangolare con un angolo di visualizzazione fino a 155°. Il campo visivo ampio consente scatti e video aerei immersivi fino a 4K/60fps, nonché filmati in slow motion a 2.7K/100fps. Dotato della modalità colore D-Cinelike, DJI Avata offre un’ampia tavolozza di colori che consente regolazioni cromatiche dettagliate ai tuoi lavori.

ricordiamo che la versione in sconto è quella più completa, perché include, oltre al drone DJI Avata, anche i Goggles 2 e RC Motion 2 per un’esperienza di utilizzo completamente integrata.

Clicca qui per acquistare.

Ecco come possiamo aiutarvi per il Black Friday con le pagine di riferimento di macitynet.it.