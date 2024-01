Le batterie SwapSolar Bluetti combinano power station e frigorifero 3 in 1 al CES 2024

E’ iniziato con le prime anteprime per la stampa l’appuntamento con il CES 2024. In occasione della fiera di riferimento a livello globale per le nuove tecnologie, BLUETTI, leader nel settore dell’energia off-grid, presenta tra le sue ultime novità la tecnologia SwapSolar, che combina da una parte il nuovo generatore solare AC180T e dall’altra MultiCooler, il primo frigo e freezer portatile realizzato da BLUETTI, alimentato da una batteria LFP. Inoltre, ad ampliare la gamma dei prodotti BLUETTI water resistant, l’arrivo della power station AC240, resistente alla polvere e all’acqua.

SwapSolar: BLUETTI presenta la powerstation a batterie estraibili AC180T e il suo primo frigo portatile Multicooler

L’obiettivo è infatti portare a un livello superiore l’esperienza outdoor, garantendo la libertà di avere ovunque tutta l’energia necessaria per le proprie esigenze. La power station AC180T da portare in auto, camper, campeggio o da utilizzare come fonte di sicura alimentazione in qualsiasi tipologia di avventura outdoor “disconnessa” dalla rete elettrica, presenta un design innovativo e modulare: le due batterie funzionano infatti in modo indipendente e possono essere usate entrambe all’interno di AC180T oppure estratte singolarmente ed utilizzate per aumentare l’operatività del frigorifero MultiCooler.

Entrambe le batterie hanno una capacità di 716.8 Wh, una potenza in uscita di 1.200 W. Si ricaricano all’80% in soli 45 minuti ed entrambe dispongono inoltre di un input per pannello solare da 500W di potenza.

BLUETTI MultiCooler, presente anteprima al CES, è un prodotto 3 in 1 che permette di refrigerare, congelare e produrre ghiaccio: dispone di due scomparti separati per cibo e bevande, differenziabili per temperatura. Ha una capacità di 40 litri per il frigo e 9 per il freezer e può passare dai 30° agli 0° di temperatura in soltanto 15 minuti.

Dettagli che fanno la differenza, soprattutto quando ci si avventura in posti poco serviti da alimentazione e si può godere contemporaneamente di un’ottima vista e di un’ottima cena. Innovativa pure la produzione del ghiaccio, che si ottiene versando una bottiglia in uno scomparto ad hoc che in pochi attimi restituisce cubetti ghiacciati, sfruttando l’acqua in movimento e una innovativa tecnologia di raffreddamento.

Il frigo può essere ricaricato tramite presa a muro, presa dell’auto, pannelli solari e con la batteria della power station AC180T, con tempi variabili in base alle impostazioni di temperatura e utilizzo.

BLUETTI MultiCooler assicura almeno 3 giorni di refrigerazione, una vera e propria innovazione che ridisegna mappe e percorsi anche per gli amanti del campeggio in libera e delle attività sportive in natura.

Il lancio ufficiale di AC180T e MultiCooler è previsto per ad inizio febbraio 2024, mentre già da oggi, in concomitanza con la partenza ufficiale de CES, parte una campagna di crowdfunding su Indiegogo: potete informarvi e prenotarvi su questa pagina.

Con AC240 avventure off-grid resistenti all’acqua e alla polvere

Un’altra sorpresa, pensata per chi non vuole rinunciare a ricaricare e alimentare i propri dispositivi anche in condizioni più estreme, è l’AC240, una centrale elettrica esterna che resiste perfettamente alle intemperie e che segue le orme già tracciate dalla precedente AC60, la prima power station water resistant lanciata da BLUETTI. L’AC240 fornisce 2.400 W di potenza e può alimentare frigoriferi, condizionatori, microonde, stufe e macchine per il caffè. La batteria LFP da 1.536 Wh permette di tenere acceso un frigorifero, continuativamente, per almeno un giorno intero.

Per ricaricare l’AC240 sono necessari solo 70 minuti con presa a muro o 2 ore tramite pannelli solari da 1.200 W. Il grado di protezione IP65 preserva da acqua e polvere e lo rende ideale per la spiaggia, il deserto, il lavoro sul campo, la barca, l’off-road, la pesca sportiva e tanto altro.

E’ disponibile anche una batteria di espansione B210 che aggiunge 2.150 Wh di potenza, con una capacità massima fino a 10 kWh nel caso si aggiungano quattro espansioni. Si tratta di una potenza sufficiente per alimentare una festa sulla spiaggia o per assicurare corrente continua a uno chalet nel bosco per diversi giorni di fila. AC240 può anche essere un efficiente backup domestico in caso di black out.