DJI Avata, foto e video del drone non ancora annunciato

Non è una novità che DJI stia lavorando a un nuovo drone FPV: è noto come DJI Avata, anche se fino ad oggi non si avevano foto o video del drone. Fino ad oggi, perché iniziano a trapelare in rete i primi filmati del drone in azione, oltre a immagini che lo riprendono più da vicino. Ecco come è fatto.

Il video, che è stato pubblicato dall’affidabile leaker di droni @OsitaLV, sembra mostrare il drone pilotato con il controller di movimento di DJI, che era precedentemente disponibile insieme al DJI FPV rilasciato l’anno scorso. Il pilota del drone indossa un visore FPV, diverso da quelli che DJI propone attualmente sul mercato.

Il video non fornisce uno sguardo preciso del drone stesso, ma per fortuna una serie di altre immagini trapelate lo mostrano in modo più dettagliato. Un’immagine di quella che dobrebbe essere la confezione per la vendita al dettaglio sembra confermare il nome Avata.

looks like Avata has somatosensory support, and it was really under KOL’s evaluation pic.twitter.com/PLnhPbkpYa — OsitaLV (@OsitaLV) August 6, 2022

Ancora, uno sguardo più da vicino della confezione pubblicata da @DealsDrone, suggerisce che il drone sarà in grado di girare “video stabilizzato 4K” e potrebbe essere fornito in bundle con un DJI Goggles 2 e un Motion Controller inclusi nella confezione, anche se per il momento non è ancora chiaro se saranno disponibili diverse opzioni di bundle tra cui scegliere. Altre caratteristiche elencate sulla confezione includono un design grande quanto il palmo di una mano, protezione eliche integrate e trasmissione HD a bassa latenza.

Secondo le precedenti indiscrezioni, DJI Avata peserà circa 500 grammi, il che lo mette al di sopra della soglia di 250 grammi, quindi i piloti dovranno munirsi di patentino. Ci sono meno informazioni sulle specifiche della sua fotocamera (a parte la promessa della confezione di riprese 4K), ma il leaker @DealsDrone in precedenza ha riferito che potrebbe corrispondere alla qualità del recente Mini 3 Pro.

Quanto al rilascio, secondo le fonti sarebbe dovuto avvenire già in questo mese di agosto, ma sembra sia stato posticipato alla seconda metà del 2022. In questo articolo trovate i migliori accessori per DJI Mini, Mini 2 e Mini 3 Pro, invece per la recensione del compatto e leggero DJI Mini 3 Pro (non richiede patentino) si parte da questa pagina di macitynet.