DJI, il prossimo gimbal sembra una bastone selfie

Pare che DJI si stia preparando per lanciare sul mercato un nuovo gimbal per smartphone che sembra un po’ anche un bastone per selfie. Secondo alcune immagini condivise in rete da WinFuture, si tratta di Osmo Mobile 5 la cui novità principale rispetto al modello che va a sostituire risiederebbe nella presenza di un sistema telescopico per l’asta, che consentirà di estendere la lunghezza del gimbal alla bisogna, in modo da poter ottenere registrazioni video fluide e senza vibrazioni ad una maggiore distanza dall’utente che controlla la ripresa.

O se non vogliamo vederlo come un gimbal allungabile, potremmo meglio definirlo come un bastone per selfie dotato di sistema gimbal per l’annullamento dei piccoli movimenti che, a una distanza maggiore dello smartphone appeso all’asta, potrebbero essere perfino più evidenti. Da chiuso inoltre misura 17 centimetri, il che lo renderà comunque ancora piuttosto compatto e tascabile, specialmente a fronte della sua nuove funzionalità telescopica.

A giudicare dalle immagini trapelate questo dispositivo sembra infatti avere effettivamente la stessa estensibilità di una comune asta per selfie, mentre secondo le specifiche tecniche sarà un po’ meno performante degli altri gimbal di DJI, incluso Osmo Mobile 4 che lo precede, in special modo dal punto di vista dell’autonomia: la presenza dell’asta telescopica infatti ha richiesto una riprogettazione della batteria, che è molto più piccola, perciò le 15 ore di autonomia della versione 4 saranno ridotte a quasi 6 ore e mezza nella nuova versione.

Al momento sul mercato le soluzioni simili si contano sulle dita di una mano: tra le più conosciute ci sono gli Smooth X e Smooth XS di Zhiyun, che tuttavia montano un sistema di stabilizzazione a due assi mentre quello di DJI, a giudicare dalle immagini, sembra essere un gimbal dotato della più performante stabilizzazione a cinque assi, capace quindi di assorbire i piccoli movimenti da tutte le direzioni.

Secondo le indiscrezioni il prezzo di vendita del nuovo gimbal DJI che somiglia un po’ a un bastone per selfie sarà di 159 euro: l’annuncio dovrebbe avvenire durante l’evento “Hi Five” fissato da DJI per mercoledì 8 settembre, quindi non c’è da aspettare ancora molto per vederlo all’opera e scoprirne tutti i dettagli.

Chi cerca una videocamera tutto fare super compatta può dare un’occhiata alla nostra recensione di DJI Pocket 2, invece per chi ama i droni rimandiamo alla recensione di DJI Air 2S, uno dei migliori in assoluto in commercio oggi.