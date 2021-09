Sconto sul mouse Logitech MX Master 3 per Mac e iPad: 69,99 euro

Se siete interessati ad avere un eccellente mouse, ergonomico, completo di tutte le funzioni avanzate e sopratutto perfettamente compatibile, perché studiato per questa piattaforma, con il mondo Mac e iPad, andate su Amazon che oggi propone in sconto a 69,99 euro Logitech MX Master 3 per Mac Stiamo parlando di una periferica che, come la corrispondente tastiera Mac (anche questa in sconto) MX Keys Series, nasce per chi fa un uso intensivo del mouse anche per lavorare, “creator professionisti – dice Logitech- che sono alla ricerca dei migliori strumenti per il loro mestiere e che di Apple apprezzano non solo l’estetica, ma anche la maggiore produttività e le migliori prestazioni” 1 di 2

Logitech MX Master 3 per Mac Advanced Wireless Mouse è progettato per potenziare il Mac e l’iPad con le classiche funzioni Master Series, tra cui lo scorrimento MagSpeed di nuova generazione, che passa silenziosamente dalla modalità click-to-click a quella iper-veloce, una forma progettata per il comfort della mano e un’area del pollice ottimizzata per accedere senza sforzo all’ampia rotellina e ai pulsanti. Il sensore Darkfield 4000dpi permette di tracciare qualsiasi superficie, anche il vetro, e di colpire sempre il pixel giusto quando si lavora su disegni dettagliati di PhotoShop. I profili specifici per le applicazioni ottimizzano il flusso di lavoro per Adobe, Google Chrome, Safari e innumerevoli altre opzioni di personalizzazione. La batteria ricaricabile di MX Master 3 per Mac dura fino a 70 giorni e può essere ricaricata durante l’utilizzo.

Come accennato il mouse è ottimizzato anche per iPad ed è formalmente compatibile con iPadOS, consentendo di lavorare senza problemi su tutti i dispositivi Apple.