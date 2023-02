DJI Mini SE 2, drone peso piuma vola fino a 10 km

DJI presenta Mini 2 SE, il nuovo drone della serie SE, sempre sotto i 249 grammi, che porta diversi miglioramenti alle prestazioni di volo, alla trasmissione delle immagini e alle caratteristiche del precedente Mini SE.

Partiamo dalle brutte notizie: la qualità delle foto e dei video rimane identica a Mini SE, indicando che il nuovo drone DJI si propone ai nuovi acquirenti, piuttosto che rivolgersi a chi possiede già un Mini SE.

Con un peso inferiore a 249 g, il Mini 2 SE è un drone estremamente portatile e che non necessita di patentino in gran parte del mondo. Il sensore della fotocamera CMOS è da 1/2,3 pollici ed è in grado di filmare in risoluzione 2,7K offrendo foto a 12 MP.

Il drone potrà restare in volo per 31 minuti e ha una portata fino a 10 km di trasmissione video HD. Le funzioni di controllo del volo smart sono tutte presenti, tra cui decollo e atterraggio con un solo tocco, hovering stabile e ritorno a casa (RTH) automatico. Sono anche presenti le modalità di scatto intelligenti come QuickShots e Panorama, che renderanno possibile la fotografia creativa anche per i piloti alle prime armi, come ricorda anche dronedji.

Rispetto al predecessore diretto, propone il nuovo radiocomando RC-N1, come il Mini 2. A livello di estetica è praticamente identico al precedente modello, così come al Mini 2. Quest’ultimo, tuttavia, registra fino a 4K, mentre SE 2 si ferma a 2,7K.

DJI Mini 2 SE, prezzo e disponibilità

DJI Mini 2 SE ha un prezzo di 389 euro per il pacchetto base e DJI sottolinea che si tratta del perfetto equilibrio tra facilità d’uso, affidabilità e convenienza. Il drone sarà in vendita a partire dal 22 marzo 2023. Se volete acquistare un DJI Mini vi consigliamo di leggere questo nostro confronto.

