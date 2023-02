Disney+ perde abbonati e Disney annuncia 7000 licenziamenti

Disney ha annunciato i risultati finanziari e questi sono meglio di quanto ipotizzato dagli analisti. Con un fatturato di 23,51 miliardi di dollari e un utile per azione che manca il dollaro di un solo centesimo, il gigante dei media è riuscito a fare meglio del previsto in termini finanziari. Disney+, la piattaforma di streaming, ha registrato un fatturato di 23,5 miliardi di dollari da ottobre a dicembre e conta ad oggi 161,8 milioni di abbonati in tutto il mondo, circa 70.000 in più di quanto era stato ipotizzato.

Nonostante i risultati migliori rispetto alle previsioni, a situazione non è rosea: i numeri positivi arrivano essenzialmente dalla divisione dedicata ai parchi di divertimento che ha visto una buona crescita anno su anno. Le altre divisioni si rallegrano di meno, in particolare Disney+ che ha perso meno abbonati di quanto stimato, ma che ad ogni vede un calo di 2,4 milioni di abbonamenti.

L’aumento rilevante del prezzo dell’abbonamento avvenuto la scorsa estate negli USA non è ha dato sicuramente una mano e il lancio di piani con pubblicità non è ancora in programma.

Bob Iger, tornato alla guida della Disney dalla fine di novembre, rassicura il mercato, nonostante perdite operative inferiori al previsto per le piattaforme di streaming (Disney+, ESPN+ e Hulu), pari a 1 miliardo di dollari nel solo periodo ottobre-dicembre, annunciando “un piano di ristrutturazione”, in altre parole un taglio al personale – 7000 persone, circa il 3% del totale – che dovrebbe generare 5,5 miliardi di dollari di risparmi sui costi.

“Sebbene ciò sia necessario per affrontare le sfide attuali, non prendo questa decisione alla leggera”, ha dichiarato Iger. Il gruppo sarà organizzato in tre divisioni distinte: Disney Entertainment, la più grande, con il servizio di streaming Disney+ e la maggior parte dei media gestiti dall’azienda. Una divisione ESPN si occuperà dei canali televisivi e del servizio di streaming EPSN+. Infine, una divisione sarà dedicata ai parchi di divertimento e ad altri prodotti Disney. Nel momento in cui scriviamo i mercati hanno accolto favorevolmente queste notizie e le azioni di Disney sono salite del 5%.

