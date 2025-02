Bono, Stories of Surrender, documentario su Apple TV Plus e Vision Pro

Pubblicità

Apple Original Films ha annunciato “Bono: Stories of Surrender”, documentario evento indicato come “una esplorazione visiva” dei testi ispirata dalla autobiografia (con lo stesso titolo del documentario) del cantante degli U2.

Il documentario – diretto da Andrew Dominik, prodotto da RadicalMedia e Plan B Entertainment – sarà disponibile in anteprima mondiale il 30 maggio 2025 su Apple TV+. Basato sulla biografia “Surrender: 40 Songs, One Story’ (qui in italiano), includerà filmati inediti degli spettacoli al Beacon Theatre di New York.

Apple presenta “Bono: Stories of Surrender” come “una vivida rivisitazione del one-man show, acclamato dalla critica, Stories of Surrender: An Evening of Words, Music and Some Mischief…, in cui Bono apre il sipario al racconto di una vita straordinaria: la sua famiglia, gli amici e la fede che lo ha sfidato e sostenuto, rivelando storie personali sul suo percorso di figlio, padre, marito, attivista e rockstar”.

Oltre alla classica versione per lo streaming, sarà disponibile anche una variante per Vision Pro in formato Immersive Video in 8K e con audio spaziale che si traduce in un video a 180 gradi. Nel comunicato di Apple Original si spiega che questa versione “colloca gli spettatori sul palco con Bono e al centro della sua storia”.

In contemporanea all’uscita del documentario verrà pubblicata anche un’edizione tascabile ridotta e aggiornata del memoir di Bono.

Apple TV+ (€ 6,99 al mese) è disponibile sull’app Apple TV di iPhone, iPad, Apple TV, Mac, smart TV delle marche più note, come Samsung, LG, Sony, VIZIO e TCL, dispositivi Roku e Amazon Fire TV, Chromecast con Google TV, console di gioco PlayStation e Xbox, ma anche per dispositivi Android o da browser su tv.apple.com/it

