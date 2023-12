Vision Pro incanta ed emoziona nel test dei video spaziali

Alcuni giornalisti USA sono stati invitati da Apple a registrare video spaziali personali con iPhone 15 Pro e Pro Max per poi rivedere o meglio rivivere i ricordi su Apple Vision Pro.

Ricordiamo che Apple ha integrato questa funzione nell’aggiornamento a iOS 17.2; è possibile attivarla da Impostazioni e sfruttare i sistemi fotografici di iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max per registrare i momenti preferiti in 3D. I video spaziali vengono registrati a 1080p e 30 fotogrammi al secondo con gamma dinamica standard usando il grandangolo e l’ultra‑grandangolo del telefono in posizione orizzontale.

Lance Ulanoff, redattore di TechCrunch, riferisce che l’esperienza offerta nella visione dei video spaziali è immersiva e divertente allo stesso tempo, e di avere provato emozioni vedendo i filmati, arrivando a paragonare l’esperienza in questione come quella provata ai primi tempi dal pubblico cinematografico.

Si dice che nel 1896 alla proiezione de “L’arrivo di un treno alla stazione di La Ciotat”, uno dei più famosi cortometraggi dei fratelli Auguste e Louis Lumière, il pubblico degli spettatori scappò durante la proiezione per paura di essere travolto dal treno sullo schermo.

Lo stesso dichiara di essere rimasto “Sorpreso dalla qualità e dalla natura coinvolgente” delle immagini panoramiche che aveva catturato. Con la visuale ampia di Vision Pro ha apprezzato dettagli che non aveva mai visto prima. Mark Spoonaur di Tom’s Guide ritiene che i video spaziali visibili su Apple Vision Pro porteranno più persone a girare video per documentare le loro vite.

Raymond Wong di Inverse riferisce di un video nel quale ha ripreso sé stesso con la madre a mangiare cinese, e che riguardare il video una settimana dopo è stato emozionante, dando l’impressione di tornare al ristorante, seduti uno di fronte all’altro, e le varie portate sul tavolo.

I video spaziali su Vision Pro emozionano

“Continuavo a inclinare la testa, quasi incredulo di quanto fosse surreale vedere mia madre parlare, ridere e mangiare nel video spaziale”, ha scritto Wong, evidenziando il “senso di presenza” in grado davvero di “far vibrare le corde del cuore”. E ancora “A un certo punto ho trattenuto le lacrime, solo perché erano presenti tre rappresentanti di Apple, seduti al mio fianco”.

Simili emozioni sono state già riferite anche da altre persone che hanno già avuto modo di provare Vision Pro. A inizio novembre, Joanna Stern del Wall Street Journal ha evidenziato la sensazione di “intimità” data da questo tipo di filmati, un fascino che le foto 2D e i tradizionali video non trasmettono.

