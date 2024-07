Donald Trump ferito dopo attentato, auguri di pronta guarigione da Tim Cook

Quando in Italia era notte (tra sabato e domenica) l’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, candidato del Partito Repubblicano alla presidenza alle prossime elezioni di novembre, è stato ferito da un protiettile all’orecchio destro parlando a un comizio che si stava svolgendo in una cittadina a nord di Pittsburgh.

Un uomo ha sparato dei colpi d’arma da fuoco ed è stato ucciso da agenti del Secret Service. Trump è rimasto leggermente ferito all’orecchio ma è fuori pericolo (era stato ricoverato in un ospedale locale ma poi dimesso). Sono state ferite anche alcune persone che partecipavano al comizio e una di queste è morta.

Il CEO di Apple, Tim Cook, durante la notte in Italia in un post su X (Twitter), ha scritto. “Prego per la rapida ripresa del Presidente Trump. Il mio pensiero a lui, alle altre vittime e alla famiglia Trump”. E ancora. “Condanno fortemente questa violenza”.

I pray for President Trump’s rapid recovery. My thoughts are with him, the other victims and the Trump family. I strongly condemn this violence.

