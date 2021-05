doodroo: la pellicola effetto carta nata su iPad arriva su Microsoft Surface

Come fare a trasformare il Surface Pro in un vero taccuino di carta con le stesse sensazioni che si provano quando la matita scorre sul foglio? Con la pellicola doodroo Designed for Surface Pro ora è possibile su tutti i modelli in commercio.

doodroo, dopo aver portato a scoprire il realismo del foglio di carta con iPad e Apple pencil ora ricrea sulla superficie di Surface Pro la stessa resistenza e rumore, un risultato impensabile fino ad oggi, richiesto da tutti coloro che per lavoro o studio ricercano un supporto naturale sul loro tablet.

L’uso di Microsoft Pen sul tablet offre normalmente un’esperienza ben diversa da quella naturale, essendo l’attrito della matita digitale sullo schermo quasi inesistente.

Questo perché la superficie dei tablet è liscia, e quindi studenti, insegnanti, notetaker, disegnatori o progettisti non riescono ad avere la medesima sensazione del supporto naturale, da qui la remora di molti all’uso del digitale per disegnare o prendere appunti.

La speciale pellicola, doodroo riesce ad offrire (in base a test di laboratorio) alla Pen su Surface Pro una resistenza pari al 94% di quella che viene data dalla matita sulla carta, ricreando praticamente il modo naturale per disegnare o scrivere.

“Sostanzialmente doodroo è il congiungimento ideale tra la Pen ed il Surface , utile e forse anche necessario per tutta una serie di professionisti: dall’artista all’architetto, al designer, allo studente che deve trascrivere lezioni, agli insegnanti, ai manager, e a tutti quelli che vogliono vivere sempre più in un mondo PaperLess ” dichiara Annalisa Romita CEO di Batch International, “siamo orgogliosi di essere la prima pellicola in assoluto con effetto carta riconosciuta da Microsoft a livello mondiale con il certificato “Designed for Surface”

La speciale pellicola diventa così uno strumento ottimo sia per il disegno tecnico perché consente di mantenere la mano nella stessa posizione quando si disegnano le linee; sia per il disegno creativo perché aiuta a mantenere lo stesso stile e la stessa mano artistica come quando si disegna su carta; ovviamente senza dimenticare i grandi scrittori che avranno anche benefici grazie alla scorrevolezza della punta della Pen e quindi un minore affaticamento della mano.

Oltre a queste peculiarità la pellicola doodroo protegge anche il Surface Pro da graffi ed è anche antiriflesso, e permette di utilizzare il dispositivo in qualsiasi condizione di luce.

La pellicola è perfettamente funzionante non solo con la Pen di Microsoft ma anche con penne e matite digitali compatibili nonché con le dita e non altera in alcun modo la funzionalità del Surface.



doodroo è attualmente disponibile per tutti i modelli Surface Pro dal 3 fino all’ ultimo nato 7+ al prezzo di 35,50 euro: partite da questa pagina.

doodroo è anche disponibile per tutti i modelli di iPad e da qualche giorno anche per alcuni modelli onyx boox.