DOOGEE V20 Pro, smartphone con camera termica in sconto

Vi piacciono gli smartphone “per uomini duri”, capaci di resistere davvero a tutto e che abbiano funzioni e capacità superiori persino a quelle dei migliori top di gamma? Allora tenete in considerazione l’acquisto di un telefono come il DOOGEE V20 Pro, specie adesso che lo potete pagare meno grazie ad una promozione in corso in queste ore.

Questo telefono fa parte della categoria rugged, nel senso che è costruito con una scocca che già da sola, senza bisogno di rivestirla con custodia e vetro temperato, garantisce una resistenza ad urti e cadute da 1 metro di altezza, anche su pavimenti duri e sdrucciolevoli.

È anche certificato IP68 e IP69K, perciò resiste anche ad immersioni in acqua per mezz’ora a un metro e mezzo di profondità. Insomma, è uno di quei telefoni che potete “maltrattare” senza troppe preoccupazioni, portandolo al mare, nelle escursioni in montagna e giocandoci a bordo piscina come se foste sul divano di casa.

Tra le caratteristiche più interessanti troviamo la fotocamera notturna (da 24 MP) che permette di guardare al buio grazie agli infrarossi, e una seconda camera termica che invece segnala su schermo le aree più fredde e più calde, potendo così vedere la figura di persone al di là di una parete, oppure individuare danni come un tubo rotto anche là dove l’occhio umano non potrebbe.

C’è anche una fotocamera principale per foto tradizionali da 64 MP e una anteriore da 16 MP per le videochiamate.

Segnaliamo poi la presenza di ben 20 GB di RAM, di cui 8 GB di tipo virtuale, e una capacità di 256 GB che può essere ampliata tramite microSD formattata in VFAT per aggiungere fino a 2 TB di memoria.

Lo schermo è un pannello AMOLED IPS da 6,43″ con risoluzione Full HD a 2.400 x 1.080 pixel in 20:9, mentre la batteria è da 6.000 mAh e si ricarica rapidamente a 33 Watt tramite connessione USB-C.

Con Android 12, è alimentato dal processore octa-core Dimensity 700 a 2.2 GHz con GPU Mali-G57 MC2. Chiudono il cerchio la connettività 5G, il Bluetooth 5.1 e la radio FM.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto, allora sappiate che in questo momento è in sconto: invece di 458,27 € potete risparmiare il 12% spendendo 403,28 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.