Come eliminare le zanzare via USB

Quali sono le creature più fastidiose dell’universo in estate? A parte i vicini di ombrellone con la musica a tutta palla non c’è dubbio che la zanzare, di qualunque dimensione o tigratura siano il tormento più insistente delle nostre serate e nottate, specialmente se avete un giardino o un piccolo specchio d’acqua vicino.

Difesa e attacco Chimico

Per debellarle esistono strumenti chimici di difesa passiva come il magico Autan di cui cospargervi braccia gamba e faccia (attenti agli occhi e ai bimbi per cui esiste una versione Junior specifica) o strumenti chimici di attacco diretto come il classico RAID (erede sostenibile del nefasto FLIT) che però richiedono di non soggiornare nei locali trattati o i sistemi di vaporizzazione da mettere in stanza su cui nutriamo qualche personale dubbio.

Se avete un giardino o un grande terrazzo potreste ricorrere ad una disinfestazione semipermanente (dipende dall’intensità delle piogge) con dei pastiglioni che uccidono le larve nei tombini di raccolta delle acque come le potenti Sandokan oppure pensare a cospargere i dintorni con una miscela d’acqua e liquido repellente.

Difesa elettronica

Sicuramente il sistema più sicuro per la vostra salute e meno per quella delle zanzare è la cattura con due tipi di strumenti: quello più risolutivo e alla fine indolore per l’insetto che con l’elettrocuzione lo spedisce velocemente nel paradiso dei Ditteri oppure quello più vendicativo dell’intrappolamento all’interno di camere senza uscita dove gli insetti entrano ammaliati da una lampada dal colore attraente catturati dal vortice di una ventola passano le ultime ore di vita a raccontare ai colleghi le ultime scorribande sulla vostra pelle e le relative succose punture.

Infine c’è un terzo strumento al limite tra lo sport agonistico e lo strumento di difesa territoriale che è la racchetta “elettrica” con cui è possibile combinare l’attività fisica con l’eliminazione diretta dell’antipatica creatura.

Tutti e tre i tipi di difesa sono ormai da qualche anno delle vere e proprie fucine di idee per i produttori cinesi che sono rapidamenti passati dallo scomodo uso di batterie tradizionali a quelle ricaricabili con una semplice presa USB: alla fine il dispositivo costa poco di più ma è più comodo da usare ovunque visto che un caricatore in casa, in auto, in ufficio e persino sotto una tenda è un accessorio indispensabile e onnipresente.

Qui sotto vi riportiamo i migliori ammazza-zanzare con USB disponibili su Amazon: sono quelli più efficaci sia per gli utenti del negozio online (si vedano i commenti) sia per la redazione che si è dotata anche quest’anno degli strumenti di contrasto per respingere l’orda malefica.

Difese Naturali