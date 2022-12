Doogee V30, il primo rugged con eSIM arriva il 22 dicembre

In tutti i settori ci sono alcune aziende che stabiliscono tendenze a cui poi le altre devono adeguarsi, e nella nicchia dei telefoni rugged Doogee ha probabilmente assunto questo ruolo.

Nel tempo la società ha rilasciato alcuni buoni prodotti con caratteristiche distintive: l’ultimo è il Doogee V30 5G, un telefono dotato di eSIM, fotocamera da 108 MP e doppi altoparlanti montati frontalmente che lo rendono interessante anche come dispositivo per l’intrattenimento.

Lo schermo

Altoparlanti a parte, anche le altre specifiche sono interessanti: ad esempio il display da 6,58 pollici a 120 Hz con una risoluzione di 2.408 x 1.080 pixel in formato 19:9 e una densità di pixel di 401 ppi, con luminosità di 480 nit e la capacità di visualizzare fino a 16,7 milioni di colori. Oltre a questo, è protetto da uno strato in vetro Corning Gorilla Glass 5.

Le fotocamere

Il Doogee V30 è dotato di quattro fotocamere, tre sul retro e una anteriore. Il sensore principale delle posteriori è da 108 MP e grazie alla post-elaborazione AI avanzata può produrre immagini di alta qualità. Al suo fianco c’è una fotocamera notturna da 20 MP progettata per catturare immagini in condizioni di scarsa illuminazione e una ultra grandangolare da 16 MP; la fotocamera frontale usa invece un sensore IMX616 da 32 MP.

Per quanto riguarda i video, tutte le fotocamere del V30 sono in grado di registrarli a risoluzione 4K a 30 fps (anche quella notturna, che filma in monocromo) oppure a scalare al Full HD in giù per ottenere un framerate più elevato.

Le altre caratteristiche tecniche

Il V30 di Doogee monta poi il veloce e dinamico processore MediaTek Dimensity 900: è un octa-core da 6 nm progettato con una velocità di clock massima di 2,4 GHz. È affiancato da una scheda grafica Arm Mali-G68, 8 GB di RAM espandibili fino a 15 GB con RAM virtuale e 256 GB di capacità ai quali si può affiancare una microSD fino a 1 TB.

Lato design, si distingue per il retro rivestito in pelle ecologica e pannelli laterali che gli conferiscono – dice l’azienda – un aspetto legnoso.

La batteria è da 10.800 mAh ed è in grado di offrire un’autonomia di quattro giorni con un utilizzo “normale”; se si usa solo per lo streaming può durare fino a due giorni, 18 ore invece per telefonare o fino a 40 giorni in standby. E col caricabatterie da 66 W in dotazione è possibile portarla da 0% a 55% in meno di 30 minuti.

Ovviamente il V30 è certificato IP68 e IP69K, il che significa che può sopravvivere a una giornata di pioggia e può essere immerso in acqua a una profondità di 1,5 metri per un massimo di 30 minuti. Ha anche superato lo standard militare MIL-STD-810H.

Con Android 12, include NFC, pulsanti personalizzabili, tasto di accensione con lettore di impronte digitali e GPS a quattro satelliti.

Disponibilità e prezzi