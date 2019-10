Dopo DAZN, Ecco come vedere Netflix su Sky Q dal 9 ottobre

Sky Q diventa un vero e proprio aggregatore di contenuti. Dopo DAZN su Sky, anche Netflix approda sulla piattaforma del colosso dal prossimo 9 ottobre. Ecco i prezzi di Netflix su Sky Q e come abbonarsi.

Netflix su Sky Q

Anzitutto, Netflix su Sky Q vuol dire per l’utente maggiore versatilità del servizio e della piattaforma, potendo passare dalle serie Sky a quelle Netflix senza dover aprire app differenti o passare da altri ingressi del TV (quello dedicato al decoder e quello della smart App se la TV la prevede o quello di un altro set top box) tutti i contenuti, infatti, saranno visibili direttamente all’interno dei menù Sky Q se scegliete un piano Sky che integra anche Netflix.

Netflix come parte dell’abbonamento Sky

Quanto ai prezzi, gli abbonati Sky TV e Sky Famiglia pagheranno 9,99 euro per poter beneficiare del pacchetto Netflix standard, quindi film in HD e visione fino a 2 contemporaneamente. Chi non fosse abbonato a Sky Famiglia, invece, potrà abbonarsi a 15,39 euro per avere lo stesso pacchetto Netflix standard (che è il prezzo dell’abbonamento Sky Famiglia + 9.90 per Netflix.

I clienti Sky Q Platinum, ossia quelli che dispongono della possibilità di visione Sky Q in tutta la casa, avranno allo stesso prezzo sopra indicato il piano Netflix Premium, che prevede visione in 4K su 4 schermi in contemporanea: ogni streaming visto su Sky mini aggiuntivo conterà come uno schermo di visione dei quattro a disposizione.

Abbonarsi a Netflix su Sky Q è semplice. Dal 9 ottobre ottobre prossimo si potrà acquistare l’offerta direttamente da Sky Q, andando alla voce Intrattenimento plus nella sezione Serie TV>Netflix, oppure pronunciando il comando vocale “Intrattenimento plus”: la sottoscrizione del nuovo abbonamento, naturalmente, dovrà essere finalizzata con l’inserimento del proprio Pin.

Le parole di Francesco Calosso, Chief Marketing Officer di Sky Italia, sottolineano la bontà della partnership:

Siamo orgogliosi di annunciare oggi l’avvio in Italia di questo importante accordo con Netflix. Con questa partnership vogliamo offrire ai nostri abbonati la possibilità di vedere le serie e gli show che amano in modo semplice e immediato

Netlix nelle App di SKY Q

Infine chi non vuole abbonarsi ai singoli pacchetti Sky potrà lo stesso vedere Netflix all’interno dell’area App di Sky con una minore integrazione dei contenuti un po’ come adesso avviene con l’app DAZN. Si accederà al menu di Sky Q e si lancerà l’app di Netflix e da qui si avrà accesso ai contenuti come si oggi per l’accesso da App su TV Smart o da altri Set Top box e chiavette come Apple TV e Fire TV Stick con la comodità di usare un solo ingresso HDMI del TV: quello a cui avete collegato il vostro SKY Q platinum o Mini. Come detto ogni TV collegato all’app conterà come un accesso a Netflix con le correnti tariffe di visione diretta.

Prossimamente l’app Netflix sarà anche disponibile su NOW TV Smart Stick e NOW TV Box.

