Drone E88Pro, volo facile e riprese 4K in sconto

Gli appassionati di droni possono acquistare il modello E88Pro attualmente in promozione che combina le recenti tecnologie in fatto di controllo e qualità video in un drone ripiegabile che al momento potete mettervi in tasca spendendo poco più di 10 Euro.

Quando si ripiegano le eliche questo drone infatti è piccolissimo: occupa un volume di appena 12,5 x 8 x 5,5 centimetri, perciò si può trasportare facilmente in una borsa e tirarlo poi fuori all’occorrenza, rendendolo operativo in pochi secondi.

È infatti facilissimo da controllare: il telecomando in dotazione, alimentato da tre batterie stilo AA, permette infatti di decollare e atterrare in un solo click, e se lo si perde di vista c’è il pulsante per il ritorno automatico, così da non perderlo in caso di maltempo o vento troppo forte.

Si controlla tramite WiFi a 2.4 GHz fino a 100 metri di distanza ed è anche possibile collegare lo smartphone in modo tale da avere una visuale in tempo reale di tutto quel che “vede” il drone attraverso le videocamere. Ne monta infatti due, una frontale con risoluzione 4K per registrazioni mozzafiato e una sulla pancia che riprende il terreno perpendicolarmente.

È alimentato da una batteria ricaricabile da 1.800 mAh che si ricarica completamente in 100 minuti e offre un’autonomia di 10 minuti. Ha le luci frontali così da offrire una buona visibilità anche in caso di nebbia e si può bloccare ad una determinata altitudine per registrare video statici.

Oltre alla possibilità di controllarlo tramite gesti (ad esempio per fargli scattare una foto senza usare il telecomando), si può anche pianificare un percorso da fagli seguire tramite l’app, così da registrare un video mentre ci si fa inseguire dal drone lungo un percorso predefinito.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di 48,40 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 78% andando a spendere soltanto 10,53 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.