Pronto update 17.1 per HomePod e HomePod mini

Apple ha rilasciato l’aggiornamento al software HomePod 17.1 per HomePod‌ e HomePod mini, aggiungendo il supporto per “Migliora dialoghi” su HomePod mini e HomePod (1ª generazione), che permette di ascoltare le voci con maggior nitidezza rispetto agli effetti audio, ai rumori di fondo e alla musica in film e programmi TV quando il dispositivo è abbinato ad Apple TV 4K.

L’aggiornamento include anche risoluzioni di problemi e miglioramenti alla stabilità.

Di default, HomePod e HomePod mini installano automaticamente i nuovi aggiornamenti software, ma volendo è possibile verificare manualmente la presenza di aggiornamenti nell’app Casa da iPhone, iPad o Mac.

Di seguito, ecco come procedere:

Verificare che il proprio dispositivo sia aggiornato alla versione più recente di iOS, iPadOS o macOS. Aprire l’app Casa. Toccare o fare clic sul pulsante Altro (i tre puntini) , quindi su Impostazioni abitazione > Aggiornamento software. Se è disponibile un nuovo aggiornamento, selezionare “Aggiorna”. Se non è disponibile un nuovo aggiornamento, è possibile selezionare HomePod per attivare gli aggiornamenti automatici e installare automaticamente il software più recente quando è disponibile.

Aggiornamento software indicherà anche se l’HomePod è già aggiornato e mostrerà il software di HomePod installato.

Durante l’aggiornamento, sulla parte superiore dell’HomePod appare una luce bianca che ruota. L’aggiornamento potrebbe richiedere un po’ di tempo. Assicurati che il tuo HomePod resti collegato alla rete elettrica mentre viene eseguito l’aggiornamento.