Microscopio elettronico Mustool fino a 150X in offerta lancio a 189 euro

Amanti del fai da te ecco un accessorio che potrebbe certamente risultare utile per i lavori di precisione. Stiamo parlando del microscopio elettronico con schermo LCD HD da 10,1 pollici, in offerta in preordini a meno di 190 euro. Clicca qui per acquistarlo.

Il Mustool 1090 è un microscopio digitale multifunzionale, progettato e sviluppato per permettere a chiunque di effettuare lavori di precisione, come ad esempio micro saldature, senza alcuna difficoltà. Questo grazie ad un grande schermo da 10 pollici, per che permette di vedere ingrandito qualsiasi oggetto posizionato sulla piastra illuminata da due LED.

Con l’aiuto del software di misurazione Hayear può facilmente adattarsi a molteplici utilizzi. Come già accennato, ad esempio, per effettuare micro saldature, ma anche per dimostrazioni didattiche di oggetti microscopici.

Altri utilizzi possono essere quelli della microelettronica, stampi, gioielleria, scuole di riparazione, soprattutto per telefoni cellulari dove le componenti da smontare sono spesso davvero microscopiche.

Quello che rende performante questo microscopio è il sensore CMOS da 16 megapixel 1/2,8 pollici che offre inquadrature di qualità. Il microscopio offre anche una porta HDMI per collegare monitor e schermo esterni, dunque per proiettare le immagini durante una lezione.

Caratteristiche:

Zoom 8X-150X Obiettivo con attacco C:

Distanza di lavoro: 50 mm-350 mm

Campo visivo: 3,1 mm-66 mm

rapporto di zoom:15:1

Potenza di ingrandimento di 0,11X – 2X (circa 8X -150X sul monitor)

Dimensioni: 35x19x19

Peso: 2,5 kg

Il pacchetto include la fotocamera, il monitor HD da 10,1 pollici, un obiettivo 150X C-MOUNT, l’alimentatore, il cavo USB, la staffa regolabile, un telecomando per il controllo remoto e un cavo HDMI. Insomma, tutto l’occorrente per iniziare sin da subito ad utilizzarlo.

Il microscopio Mustool si acquista in pre ordine direttamente a questo indirizzo al prezzo di 189 euro, anziché 265 euro.