Satya Nadella diventa presidente oltre che CEO di Microsoft

Satya Nadella, CEO di Microsoft dal 2014 al posto di Steve Ballmer, è stato nominato anche presidente della multinazionale di Windows: prima di lui solamente Bill Gates aveva ricoperto entrambi i ruoli. Le discussioni interne non ufficiali sulla sua nomina sono iniziate oltre un anno fa, mentre l’incarico è stato comunicato nelle scorse ore.

Satya Nadella diventa presidente Microsoft sostituendo nel ruolo John Thompson che era in carica dal 2014 al posto di Bill Gates: Thompson rimane in azienda come principale direttore indipendente. La doppia nomina di Nadella come CEO e ora anche presidente di Microsoft è il riconoscimento del ruolo cruciale del dirigente nel rivitalizzare il colosso di Redmond che, sotto la sua guida e visione, ha traghettato attraverso una delle sue trasformazioni più importanti e consistenti, ottenendo una crescita sostenuta tuttora in corso.

Da quando Nadella è CEO, Microsoft è diventato uno dei player principali al mondo nelle tecnologie e soluzioni cloud con Azure, ha rafforzato la sua posizione nel campo della produttività a ogni livello, da quella personale a quella aziendale fino alle multinazionali, infine ottenendo buoni risultati anche nella divisione gaming. Sempre sotto la guida di Nadella sono state effettuate alcune delle acquisizioni strategiche più importanti di sempre per Microsoft, tra cui LinkedIn, GitHub, Minecraft, il colosso dei giochi ZeniMax fino alla più recente acquisizione di Nuace.

«In questo ruolo, Nadella guiderà il lavoro per stabilire l’agenda del consiglio di amministrazione, sfruttando la sua profonda conoscenza del business per sostenere le giuste opportunità strategiche e identificare i rischi chiave e gli approcci di mitigazione per la revisione del consiglio» dichiara Microsoft nell’annuncio della nomina di Nadella a presidente. Microsoft è diventata la seconda società che vale di più al mondo con una capitalizzazione di mercato di 1.900 miliardi di dollari, preceduta da Apple attualmente valutata 2.172 miliardi di dollari.

Microsoft non ha ancora annunciato se estrometterà Bill Gates dal consiglio di amministrazione a seguito di una indagine interna per una relazione con una dipendente.