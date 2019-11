Ecco come l’app Rumore di Apple Watch ha cambiato la vita ad un ragazzo autistico

Nel corso degli anni Apple Watch è stato protagonista nella vita di molte persone in positivo. In alcuni casi li ha aiutati dopo un incidente d’auto, in altri ha addirittura previsto problemi cardiaci. Questa volta, però, la storia che un papà ha raccontato ai microfoni di People, riguarda l’app Rumore, in grado di cambiare la vita al figlio autistico.

L’app Rumore, apparsa su watchOS 6 nasce con l’idea di tenere d’occhio l’inquinamento acustico. Scott Bennett, papà del minore Sam, ha spiegato come l’app ha invece aiutato nel quotidiano il figlio. Affetto da autismo, Sam, 21 anni, ha un tono di voce davvero troppo elevato, per via della sua incapacità a modulare il timbro. Il problema, racconta Scott, impedisce al figlio di condurre una vita normale e di frequentare posti pubblici.

In particolare, spiega Scott, alla richiesta di parlare a voce più bassa il figlio Sam risponde positivamente, anche se dopo poco diventa gradualmente sempre più forte. Per la famiglia Bennett questo è stato da sempre un ostacolo al normale svolgimento della quotidianità.

Ed è qui che entra in gioco l’app Rumore di Apple Watch. Dopo aver aggiornato il suo orologio a watchOS 6, Scott ha notato la nuova app e ha immediatamente pensato a come avrebbe potuto aiutare Sam con le sue capacità comunicative. Fino a quel momento Scott afferma di averle “provate tutte” senza fortuna.

Il mio primo pensiero è stato, devo provare questo con Sam. Perché non ci ho pensato prima? Perché avevamo provato di tutto

Scott ha quindi mostrato a Sam il funzionamento dell’app Rumore su Apple Watch, incluso il modo in cui la misura del decibel aumenta in tempo reale in base al livello del volume. Sam è stato immediatamente in grado di utilizzare l’app per monitorare il volume della propria voce:

Immediatamente iniziò a usare la propria voce per parlare in modo molto silenzioso. Sono rimasto tipo.. “mi stai prendendo in giro”. Mia moglie Cristy non ci crederà. Non credo a quello che vedo

Scott afferma che l’uso dell’app Rumore per monitorare il livello del volume di Sam rende le cose molto più tollerabili per tutta la famiglia.

Scott conclude dicendosi sicuro che la tecnologia disponibile potrebbe sicuramente aiutare il proprio figlio e molte altre persone nella sua stessa condizione. Il problema è poter studiare tutte queste possibilità:

Mi è capitato di vedere una cosa e questo ha fatto davvero la differenza per me, e sono abbastanza eccitato da volerlo condividere con altre persone