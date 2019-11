Ford, i rivestimenti dei sedili a maglia 3D possono ospitare la ricarica smartphone

Ford ha creato una tecnologia innovativa con lavorazione a maglia 3D per produrre i rivestimenti dei sedili delle auto.

Impiegando tecniche di produzione provenienti dalla lavorazione di scarpe da corsa, abbigliamento e mobili, la casa automobilistica sta esplorando la possibilità consentire ai clienti di ideare propri rivestimenti, aggiungere dettagli su misura, come tasche e imbottiture, e la possibilità di utilizzare materiali più traspiranti per l’estate.

La tecnologia consente, inoltre, l’utilizzo di tessuti adatti alla connettività, in grado di integrare calore, comandi per porte e finestre, ricarica wireless dello smartphone e sensori per monitorare la salute del guidatore.

Oltre a offrire una maggiore flessibilità di progettazione, il lavoro a maglia 3D riduce le fasi di produzione e crea meno sprechi, eliminando l’obbligo di tagliare e cucire insieme vari tessuti e pezzi. Le apparecchiature per la maglieria in 3D creano coperture senza cuciture e possono utilizzare filati diversi, come poliestere, lana, seta, fibra di carbonio e, persino, materiali riciclati.

I clienti possono scegliere tra diversi cover per sedili anteriori e posteriori, un set con disegni per bambini o rivestimenti per sedili posteriori, realizzati appositamente per gli animali domestici. Ulteriori personalizzazioni possono includere combinazioni di colori e grafiche individuali, oltre a disegni stagionali e specifici per diverse località.

Questa tecnologia, garantisce maggiore precisione e qualità, consentendo di progettare rivestimenti in maglia 3D che si adattano al meglio alla forma del sedile, riducendo di conseguenza le imperfezioni.

Ogni parte dell’abitacolo può essere lavorata a maglia 3D. Il cruscotto e le porte possono presentare fantasie che appaiono diverse a seconda dell’angolo di osservazione. Loghi e grafiche possono essere aggiunti all’imbottitura utilizzando questo effetto.

Su macitynet trovate tutte le notizie sulla mobilità smart nella nostra sezione ViaggiareSmart.