Lo smartphone pieghevole Huawei Mate X è in vendita in Cina

Finalmente è realtà, almeno per i cinesi. Il principale rivale di Galaxy Fold, il Huawei Mate X è in vendita sul mercato cinese. Come promesso, Huawei ha iniziato il rilascio di Mate X attraverso il suo negozio online Vmall. Ha un costo di 16.999 yuan circa 2.400 dollari. Non a buon mercato, ma si tratta comunque di un dispositivo unico.

La principale caratteristica di questo terminale è sicuramente l’estetica e la possibilità di ripiegarsi, svolgendo così le funzioni di smartphone e tablet a seconda delle necessità. Gode del supporto alle reti 5G, e può aprirsi per offrire un display da 8 pollici. Purtroppo, ad oggi, non si hanno informazioni sul possibile lancio del dispositivo in altri paesi.

Huawei ha dichiarato ad ottobre che l’accesso Mate X era subordinato alle implementazioni del 5G in altri paesi e che l’espansione era “in fase di revisione”. Il terminale potrebbe trovarsi di fronte a difficoltà evidenti al di fuori del suo paese di origine. Mentre la decisione degli Stati Uniti di inserire nella lista nera Huawei non ha molta importanza per il mercato cinese, dove i dispositivi non sono dotati delle principali app Google, discorso diverso è per il resto del mondo, o comunque in Europa, dove le applicazioni Google sono invece tra le più utilizzate dall’utenza.

L’accesso ad app come Gmail è spesso un must in regioni come l’Europa e il Nord America e potrebbe essere difficile vendere un dispositivo così costoso senza tale possibilità, soprattutto visto che il principale rivale, Galaxy Fold, non ha questo problema. E pensare, però, che al momento il ban non sembra aver messo troppo i bastoni tra le ruote alla società.