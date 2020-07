Galaxy Z Fold 2 in foto sfoggia tutti gli schermi più grandi

Il successore del non troppo fortunato Galaxy Fold di Samsung è nuovamente trapelato in rete, questa volta in una immagine di marketing del dispositivo, seppur non ufficiale e anche se piuttosto sfocata. Qualche indizio su come sarà questo nuovo pieghevole non manca di certo.

E’ Samsung stessa a stuzzicare l’utenza sul suo account Twitter ufficiale, annunciando che un dispositivo pieghevole avrebbe fatto apparizione durante l’evento Galaxy Unpacked previsto per il 5 agosto 2020. Nello stesso evento, quasi certamente, il colosso rivelerà l’attesa serie Note 20.

Al momento, però, quel che è stato rivelato tramite foto, è Galaxy Z Fold 2. E’ stato l’affidabile leaker Ice Universe (su twitter @UniverseIce) a pubblicare una immagine della prossima generazione di Galaxy Fold: l’immagine sembra provenire dal materiale stampa di Samsung, e questo secondo modello sembra condividere molto con la prima generazione.

L’immagine è sfocata ma mostra il dispositivo spento in una finitura in color rame. Sul retro è presente l’alloggiamento fotocamere con due obiettivi visibili. Sembra anche che ci sia un display esterno più grande, come suggerito dalle voci precedenti, mentre viene confermata la presenza della piega verticale a libro.

Secondo alcune indiscrezioni, Galaxy Z Fold 2 dovrebbe avere un display interno da 7,7 pollici, insieme a un display esterno da 6,3 pollici. In confronto, l’originale aveva un display esterno da 7,1 pollici, e uno interno da 4,3. Inoltre, sembra che lo schermo esterno si estenderà ancor di più fino ai bordi in questa nuova variante. Quanto alla configurazione fotocamere, sembra che si tratti della stessa, o comunque simile, rispetto a quella apprezzata su Samsung Galaxy S20.

Ovviamente, con l’avvicinarsi della data di presentazione, prevista per il 5 agosto prossimo, è lecito attendere ulteriori fughe di notizie e dettagli, che vi presenteremo non appena disponibili. Non è difficile che prima della presentazione ufficiale, questo Samsung Galaxy Z Fold 2 venga completamente svelato, sia nell’estetica, che nelle caratteristiche tecniche.

