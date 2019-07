Elephone Soldier, il primo smartphone corazzato con schermo 2K

Elephone presenta il primo rugged phone con schermo 2K. Prende il nome di Elephone Soldier, e ha nel suo display la ciliegina sulla torta, anche se poi non manca di stupire per costruzione e alcune caratteristiche tecniche. Al momento si acquista in offerta lampo al prezzo di 170 euro, con uno sconto netto di oltre 50 euro.

Naturalmente sbloccato per un utilizzo anche in Italia, con tanto di sistema operativo localizzato nella nostra lingua, propone un display da 5,5 pollici, con risoluzione 2K. A livello multimediale è equipaggiato con 2 fotocamere, quella posteriore da 21,0 MP e quella frontale da 16,0 MP.

Ad alimentare e muovere il terminale il processore Mediatek X25, un deca core fino a 2,5 Ghz, affiancato da 4 GB di RAM e 128 GB di memoria ROM. Naturalmente non manca di una batteria mostre, da ben 5000 mAh, per assicurarsi una grande longevità, senza correre il rischio di rimanere a secco negli ambienti più ostili.

Trattandosi di un rugged phone non può mancare la certificazione IP68, quindi impermeabile, in grado di resistere anche alla polvere e, dunque, di sopravvivere negli ambienti più ostili, adatto alle situazione estreme, utile per chi lavora in ambienti poco consoni ad un normale smartphone particolarmente delicato.

Il sistema a bordo è Android 8.0, mentre a livello di sensori non mancano l’accelerometro, il sensore di prossimità, quello di Gravità, la bussola elettronica, e il sensore di luce ambientale.

Dal punto di vista della SIM, offre un vano doppio, per installare due Nano SIM, mentre per la navigazione il terminale si affida al set completo di GPS, Glonass, Beidou, e Galileo.

Lo schermo è protetto dal resistente Corning Gorilla Glass 3, mentre la sicurezza è affidata ad un sensore di impronte digitali.

Naturalmente, considerando che si tratta di un rughe phone, il peso non è indifferente: 250 grammi circa, con misure contenute in 15,50 x 7,80 x 1,30 cm.

Solitamente ha un listino di oltre 230 euro, ma al momento è in offerta lampo a poco più di 170 euro. Potete acquistarlo direttamente a questo indirizzo.

