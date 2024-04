Wacom Movink è il banco di lavoro OLED per creativi digitali

Una soluzione compatta e portatile per spostarsi in luoghi diversi senza interrompere il lavoro, i progetti, lo studio: Wacom Movink è stato ideato per assicurare massima produttività e mobilità anche per i professionisti di disegno, grafica e fotoritocco, design e progettazione.

Nella lunga storia di Wacom cominciata con tavolette grafiche e penne ottiche, fino ad arrivare ai display interattivi delle ultime generazioni, Movink è il primo con schermo OLED, in grado di offrire nuovi standard di precisione cromatica.

La diagonale del pannello OLED Samsung Full HD è di 13,3 pollici, il dispositivo misura 319,5 x 205,2 mm, con spessore variabile da un minimo di 4 mm fino al massimo di 6,6 mm, con un peso contenuto di solamente 420 grammi. Oltre che il primo OLED è anche indicato come il più sottile e leggero tra tutti i modelli Wacom, così come di molti altri sul mercato. A confronto risulta il 66% più sottile e il 55% più leggero rispetto a Wacom One 13 touch di dimensioni simili.

Precisione colore

Il display OLED fornito da Samsung offre profondità colore a 10 bit, rapporto di contrasto di 100.000 a uno e punto di nero perfetto. Gli utenti possono sperimentare neri intensi e profondi con elevata precisione cromatica, grazie alla copertura del 100% dello spazio colore professionale DCI-P3 e del 95% Adobe RGB: il costruttore dichiara una differenza Delta E uguale o inferiore a 2.

Wacom Movink è certificato Pantone e Pantone SkinTone, è calibrato in fabbrica in base agli standard di settore e può memorizzare fino a due profili cromatici personalizzati. Per i flussi di lavoro in cui il colore è fondamentale, è possibile effettuare anche una calibrazione hardware con Wacom Color Manager.

La migliore esperienza stilo su schermo

Oltre che per visione e colori, la tecnologia OLED migliora anche l’esperienza dell’uso dello stilo su schermo, con tempi di risposta più rapidi di qualsiasi altra penna Wacom. Scompare il parallasse visibile, aumenta l’altezza del rilevamento dello stilo, non si formano increspature né si verificano perdite di luce.

Nella confezione è inclusa una versione dedicata della penna Wacom Pro Pen 3 progettata ad hoc per Movink. Pur essendo sottile e leggera, con corpo in carbonio, per migliorare l’impugnatura e non interferire con il lavoro, offre una esperienza su schermo dello stesso livello dei display pofessionali Cintiq Pro.

I punti di forza sono sensibilità e rilevamento dell’inclinazione, per assicurare libertà completa all’utente, per effettuare pennellate energiche fino ai tratti più delicati. La penna Wacom Pro Pen 3 fornita con Wacom Movink è un modello esclusivo dotato di accessorio per estrarre le punte e di tre punte di ricambio, ospitate in un portapunte all’interno della penna, così da essere sempre pronte in caso di emergenza.

Doppia tecnologia penna Wacom

Wacom Movink è progettato e ottimizzato per la tecnologia della penna Wacom Pro Pen 3. È quindi il primo display interattivo professionale a incorporare la doppia tecnologia della penna Wacom che supporta un’ampia gamma di penne digitali ed è compatibile anche con le precedenti generazioni di penne Wacom Pro Pen.

La compatibilità include le penne Wacom UD fornite insieme alla nuova famiglia di Wacom One e con i modelli di partner nel settore della cancelleria digitale, come Staedtler, Lamy, Dr. Grip e altri. Wacom Movink supporta anche tutte le penne digitali di Samsung, per garantire una scelta ancora più ampia e una transizione senza problemi tra un dispositivo e l’altro.

Compatibile quasi con tutto

Wacom Movink è compatibile con macOS, Windows, ChromeOS e Android. Si collega con un unico cavo USB-C e, se i dispositivi supportano un’alimentazione da 15 W o più, non servono ulteriori cavi, adattatori o alimentatori. Movink è inoltre supportato da Wacom Bridge, una soluzione che migliora il lavoro con le connessioni desktop remote.

Wacom Movink 13: accessori, prezzi e disponibilità

Gli accessori come la custodia Wacom Movink e la custodia Wacom avvolgibile per penne, in cui conservare la Wacom Pro Pen 3, sono tutti inclusi nel pacchetto di accessori. Un convertitore HDMI per Wacom Movink sarà disponibile in un secondo momento.

Invece si può acquistare a parte il supporto pieghevole Wacom con leggera ma robusta struttura in alluminio: offre sei punti di sostegno con una angolazione di lavoro di 20 gradi ed è facile da riporre, trasportare e usare.

Wacom Movink 13 è in vendita sul Wacom eStore e presso rivenditori selezionati per clienti Enterprise ed Education al prezzo al dettaglio consigliato di 849,90 euro. Studi di design, reparti artistici, scuole e altri contatti B2B possono rivolgersi agli specialisti Wacom Enterprise per soluzioni dedicate.

