Satechi fa il bis e lancia tastiera meccanica e stand di ricarica Qi2

Satechi, noto brand di accessori per i prodotti apple, annuncia due importanti novità, già mostrate al CES scorso. La nuova SM1 Slim Mechanical Backlit Bluetooth Keyboard per Mac, iPad, iPhone, Windows e il supporto caricabatterie Qi2 pieghevole 3-in-1 e 2-in-1.

Il primo accessorio di particolare interesse è la tastiera meccanica con profilo slim adatta a Mac e Windows, ma anche ai dispositivi portatili della Mela. Si tratta di una tastiera Bluetooth meccanica retroilluminata, che prende il nome di SM1 Slim. Ovviamente ricaricabile, presenta un layout al 75% con switch marroni a profilo basso e offre connettività a quattro dispositivi, 14 diversi schemi di retroilluminazione e una scorciatoia per il blocco schermo per una maggiore sicurezza con macOS.

Inoltre, la tastiera meccanica ha un un plus ergonomico visto che offre possibilità di rimuovere i tasti, oltre a piedini regolabili per una stabilità e un comfort da ottimizzare a proprio piacimento.

La tastiera Bluetooth SM1 Slim si può acquistare già su Amazon nelle due diverse colorazioni, nera scura e grigia più chiara. Si trova direttamente a questo indirizzo.

Dock di ricarica Qi2

Tra gli altri accessori presentati Satechi lancia anche le dock di ricarica pieghevoli 2-in-1 e 3-in-1.

Entrambe utilizzano la tecnologia Qi2, che supporta la ricarica wireless rapida, oltre ad avere un design che elimina cavi a vista. I supporti forniscono una base di ricarica magnetica Qi2 per iPhone e un pad di ricarica wireless situato alla base per AirPods, con il modello 3-in-1 che ha una base di ricarica aggiuntiva sul retro del supporto per l’intera gamma di Apple Watch, inclusa la ricarica rapida sulla Serie 7, 8, 9, Ultra e Ultra 2. Il supporto di ricarica 3-in-1 include anche un adattatore di alimentazione da 45W che può essere utilizzato separatamente per caricare altri dispositivi USB-C.

Al momento i supporti di ricarica wireless pieghevole 3-in-1 Qi2 e 2-in-1 Qi2 sono disponibili direttamente sul sito ufficiale Satechi al prezzo, rispettivamente di 129.99 e 79.99 dollari. Arriveranno, verosimilmente, anche su Amazon dove è disponibile tutta l’intera gamma di accessori del brand.