Elgato Eve Degree a solo 59€: temperatura e umidità sotto controllo con iPhone e HomeKit

Elgato Eve Degree, un sensore che consente di monitorare temperatura e umidità compatibile con la tecnologia HomeKit di Apple, è al prezzo minimo su Amazon: 59,12 euro.

Questo accessorio, di cui abbiamo parlato quando è stato lanciato, rappresenta l’ideale per tenere monitorata visivamente una stanza della casa, una cantina, una serra. Permette di tenere sotto controllo le condizioni dell’ambiente comunicando con iPhone e iPad permettendo di visualizzare sui dispositivi iOS dati giornalieri, mensili e annuali.

Visto che è compatibile con la tecnologia HomeKit è possibile attivare azioni secondo determinati parametri, ad esempio attivare un ventilatore quando la temperatura sale o attivare un umidificatore quando la percentuale di umidità nell’aria scende sotto una certa soglia.

1 di 3

L’accessorio sfrutta Bluetooth Low Energy, tecnologia a basso consumo molto efficiente che secondo Elgato permette alla batteria (sostituibile) che alimenta il dispositivo (tipo CR2450) di durare un anno.

Elgato Eve Degreeè compatibile iPhone, iPad o iPod touch con iOS 10.3 o seguenti. Come accennato l’accessorio è compatibile direttamente con la tecnologia HomeKit di Apple; per il controllo in remoto è necessaria una Apple TV che faccia da hub domestico. Il range di funzionamento è da -18°C a 55° C, umidità da 0% a 100%, 260 – 1260 mbar.

In commercio questo accessorio costa intorno ai 75 euro. Amazon lo propone al prezzo più basso del mercato, 59,12 euro (anche se ci sono pochi pezzi disponibili)