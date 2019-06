Le migliori app per i compiti delle vacanze, per imparare con iPad e iPhone

La scuola è finita, ma i genitori devono fare i conti con i libri delle vacanze e, se si vuole proporre ai bambini qualche proposta creativa e interattiva extra, oltre ai consigli di approfondimento lasciati sul diario dalle maestre, iPhone e iPad possono diventare dei validi alleati grazie alle migliori app per i compiti delle vacanze: app per bambini che – molto spesso – non hanno nulla a che vedere con i noiosi libri da completare, ma che possono fornire qualche occasione interessante e non scontata di apprendimento.

Ecco, dunque, una piccola selezione di app per i compiti delle vacanze: strumenti utili per i bambini che vogliono imparare divertendosi, per chi ha bisogno di ripassare le materie di scuola e non farsi trovare impreparato a settembre e per i genitori che sperano che, almeno grazie ad iPad, i ragazzi dimentichino per qualche momento il gioco preferito o YouTube per dedicarsi ad app utili, oltre che divertenti.

In volo con la Matematica

Tra le app per i compiti a casa di matematica, ideale per i bambini che frequentano le elementari è In volo con la matematica di Erickson: l’app – che i bambini della primaria che utilizzano il libro La linea del 20 per il primo approccio con la matematica riconosceranno – è utilizzabile fin dai tre anni e consente di intercettare la sostanza del calcolo mentale in pochi minuti, lavorando da subito con le quantità del dieci, cento e mille.

La versione per l’insegnante permette di svolgere il programma in modo veloce e leggero, bruciando la pesantezza delle spiegazioni fuori luogo. I principi sono quelli del Metodo Analogico che ha nella Linea del 20 (che rappresenta due paia di mani!) il suo fondamento per quanto riguarda il calcolo mentale. Uno strumento utile, che si scarica gratuitamente da App Store e che offre acquisti in-app.

Recupero in ortografia

Una caccia al tesoro per mettere alla prova le proprie capacità alfabetiche e lessicali e individuare gli argomenti in cui si è più deboli e potenziare il processo di scrittura di chi sta imparando a scrivere. Con “Recupero in ortografia” app per iPad e iPhone i bambini della scuola primaria avranno a disposizione una serie di attività graduate che mirano all’acquisizione della consapevolezza dell’errore ortografico, fornendo strategie metacognitive per imparare a controllare i processi di scrittura.

Recupero in ortografia di Edizioni Centro Studi Erickson si acquista sullo Store a 9,99 euro ed è disponibile in italiano (richiede iOS 9.0 o versioni successive).

La Terra di Tinybop

Fai eruttare vulcani, provoca terremoti, scopri le forze geologiche che danno forma alla Terra e impara con iPad come il nostro pianeta è cambiato da prima della Pangea ad oggi. La Terra di Tinybop è l’app per dispositivi iOS che conquisterà sia i bambini della scuola primaria sia gli insegnanti e i genitori: per tutti sarà uno strumento sorprendentemente interessante e innovativo e sembrerà di avere tra le mani un libro di scienze naturali animato, interattivo, semplice e appassionante. La Terra di Tinybop è una delle app realizzate dallo studio Tinybop composto da progettisti, sviluppatori, designer specializzati in app educative che incoraggino la curiosità dei bambini e stimolino la conversazione. La Terra di Tinybop, disponibile in italiano su App Store, si può acquistare a 3,99 euro per iPhone e iPad (richiede iOS 7.0 o versioni successive).

Pili Pop English

Pili Pop English è lo strumento perfetto per aiutare i bambini tra i 5 e i 10 anni nell’apprendimento della lingua inglese. Pili Pop offre la possibilità di esercitare le abilità orali in lingua inglese (il riconoscimento vocale aiuta i bambini a migliorare la pronuncia), con difficoltà crescente e con un dizionario audiovisivo facilmente accessibile. Per i genitori, poi, Pili Pop ha pensato a un report mensile sui progressi del bambino. L’app si può scaricare gratuitamente (è previsto un periodo di prova di 40 utilizzi) ed è possibile abbonarsi ai servizi di Pili Pop English a partire da 9,99 euro (il rinnovo per un mese). L’app richiede iOS 8.0 o versioni successive ed è compatibile con iPad e iPhone. La stessa app è disponibile anche per chi deve esercitarsi in spagnolo e in francese.

Imparare a disegnare con “La grande storia di un trattino”