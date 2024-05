AI Disturbance impedisce all’AI di rubarvi le immagini

Forse i disegnatori possono ancora sperare di non perdere il lavoro tanto presto: IbisPaint ha infatti appena lanciato un nuovo strumento chiamato AI Disturbance che promette di fare proprio quel che dice nel suo stesso nome: disturbare le intelligenze artificiali.

In che modo? impedendo a Stable Diffusion e a tutti quegli altri software capaci di generare nuove immagini grazie all’ausilio delle tecnologie di AI come LoRA e DreamBooth di imparare una particolare tecnica artistica.

Basta un click e il proprio lavoro viene di fatto protetto da questa pratica sempre più diffusa che permette alle AI di essere addestrate a disegnare secondo un determinato stile dandogli in pasto solo qualche dozzina di immagini.

Come funziona

Chi disegna con IbisPaint non deve far altro che attivare l’interruttore denominato appunto AI Disturbance in fase di esportazione regolando l’intensità del rumore applicato sull’immagine.

Come va

Secondo quanto dimostrato dalla società, senza applicare questo filtro l’AI usata per il test è stata in grado di replicare piuttosto fedelmente lo stile di un particolare disegnatore partendo da una base di 18 immagini.

Con un’intensità compresa tra 50% e 67% si ottengono già buoni risultati: l’AI costruisce delle immagini complete ma sono piuttosto lontane dal modo di disegnare originale.

Impostando il livello di rumore all’80% non solo i disegni non sembrano essere stati disegnati dallo stesso artista, ma appaiono deformati in alcune parti, mentre in altre appaiono addirittura dei buchi dove l’AI non è riuscita proprio a disegnare nulla.

Lo scotto da pagare è un effetto di disturbo più massiccio sulle illustrazioni in cui la percentuale di AI Disturbance è più alta.

Si possono dormire sonni tranquilli?

Probabilmente non è la soluzione definitiva perché presto o tardi le AI potrebbero essere in grado di aggirare anche questi ostacoli, ma allo stato attuale delle cose AI Disturbance dimostra di essere uno strumento efficace per la protezione dello stile artistico per tutti quei disegnatori che pubblicano le anteprime dei propri lavori online.

Un po’ la bassa risoluzione del caricamento offerta dai social network, un po’ questo nuovo effetto, ed ecco che si può mostrare al proprio pubblico gli ultimi lavori senza temere che qualche AI possa usare quelle stesse immagini per imparare a disegnare proprio come fa lui. Almeno per adesso.

Quello della generazione delle immagini con l’AI è un mercato in rapida crescita: sono in circolazione già diversi servizi, gratuiti come quello di Bing (qui il nostro tutorial) e a pagamento come ad esempio Adobe Firefly che offre risultati davvero sbalorditivi; anche Amazon utilizza le immagini fatte dall’AI per “fotografare” i prodotti che mette in vendita.