Recensione AVM FRITZ!Powerline 1260E, la connessione sulla rete elettrica in ogni punto della casa

AVM è uno dei principali produttori in Europa di prodotti per la connettività a banda larga e la casa digitale. Mette a disposizione un elevato ventaglio di prodotti per l’accesso a internet: dispositivi aggiornabili, versatili e completi, in grado di facilitare il collegamento in rete.

Tra i prodotti recenti di AVM che abbiamo avuto modo di provare c’è Fritz! Powerline 1260E, kit Powerline che offre Gigabit fino a 1.200 Mbit/s – utilissimo quando non riusciamo a ottenere copertura WiFI adeguata in casa o ufficio – passando per l’impianto elettrico della casa/immobile, permettendo di integrare nella nostra rete locale i vari dispositivi di rete, semplicemente dalla presa di corrente.

Il segnale passa nell’impianto elettrico e quindi si riescono ad aggirare ostacoli come pareti spesse o altri elementi che potrebbero rallentare o impedire la copertura della rete Wi-Fi, risolvendo alla radice il problema di portare segnale Wi-Fi o connessione LAN in un punto remoto dell’edificio.

Lo standard Gigabit powerline consente di raggiungere velocità fino a 1.200 Mbit/s (per quanto riguarda la parte cablata) e fino a 866 + 400MBit/s con le connessioni Wi-Fi AC+N. La tecnologia MIMO (acronimo di Multiple in Multiple out) garantisce maggiore copertura, aumentando la velocità e il flusso dei dati in viaggio attraverso una connessione wireless.

Descrizione e contenuto della confezione

Il kit che abbiamo provato noi è il Fritz Powerline 1260E, predisposto per WLAN mesh (ma non è fondamentale disporre di modem/router con questa caratteristica).

Il kit arriva in una confezione di cartone all’interno della quale troviamo la manualistica con le indicazioni sulla prima configurazione, due cavi di rete RJ45 e i due powerline: il 1220E (con funzione di trasmissione, da collegare vicino al router/modem tramite cavo LAN) con presa SchuKo (con bypass per collegare altri dispositivi) e il 1260E (con funzione di ricevitore), anche questo con presa SchuKo, da collocare nella stanza dove vogliamo che arrivi il segnale WiFi trasmesso sui cavi della rete elettrica. Su tutti i due dispositivi sono presenti dei LED di stato che esamineremo dopo.

Prima configurazione

Per l’installazione, il produttore riferisce che è meglio collocare i dispositivi in ambienti asciutti, privi di polvere, dalle irradiazioni solari dirette e sufficientemente ventilato. I due adattatori si possono usare all’interno degli edifici, inserendoli direttamente nelle prese eclettiche (e non in “ciabatte” elettriche o simili).

La prima operazione da fare è inserire il Powerine 12202 in una presa di corrente e collegare l’adattatore con un cavo LAN al router internet; successivamente si collega il Powerline 12060E in una presa di corrente in prossimità del router, aspettando finché il LED “PowerLine” non resti acceso. Quando il LED “Connect” non lampeggia più, è possibile inserire il PowerLine 1260E in una presa di corrente vicino alla quale abbiamo bisogno di un accesso a internet e alla rete locale (per lo smartphone, il tabelt, computer e altri dispositivi che hanno bisogno di accedere alla rete).

Se disponete di un Fritz!Box, è possibile integrare gli adattatori Powerline nella rete Mesh premendo il tasto WPS e poi per 1 secondo il tasto “Connect” del 1260E: i LED del 1260E lampeggiano; quando il LED Connect non lampeggia più, è possibile inserire il Powerline 1260E in una presa di corrente vicino alla quale abbiamo bisogno di accesso a internet e alla rete locale.

La password di default del 1260E è riportata sull’adesivo nella parte interna. Cercando (dalle compute, iPhone o tablet) l’elenco delle reti WiFI, è possibile individuare la rete FritzBox, collegarsi con quest’ultima e navigare. Tutto è già pronto e funzionante: configurazione banale e alla portata do chiunque.

Funzioni avanzate

Ovviamente è possibile richiamare e modificare funzionalità avanzate, sfruttando un qualunque browser. Dopo aver stabilito la connessione con la password di default, noi abbiamo digitato l’indirizzo 192.168.1.12 e si è presentata l’interfaccia di amministrazione; si seleziona la lingua e la nazione: l’adattatore viene riavviato (bastano un paio di minuti), dopodiché si viene automaticamente inoltrati alla pagina “Panoramica” dell’adattatore PowerLine.

questo punto viene chiesto di assegnare una password per impedire accessi non autorizzati alle impostazioni e da questo momento in poi l’accesso all’interfaccia di amministrazione del FRITZ!Powerline è possibile solo una volta inserita la password qui stabilita (ovviamente è possibile ripristinare le impostazioni di fabbrica ma con questa operazione si cancellano tutte le impostazioni dell’adattatore).

Panoramica e tipo di accesso

La voce “Panoramica” mostrata quando si accede all’interfaccia di amministrazione dell’adattatore 1260E è quella tipica dei prodotti AVM. È mostrata la versione del sistema operativo e vari dettagli sulle interfacce attive e sulla rete in funzione.

Dalla sezione “PowerLine” è possibile attivare e disattivare la modalità Powerline, rinominare il nome del dispositivo e integrare dispositivi nella rete Powerline. Sono presenti funzioni per ottimizzare la connessione attivando o no la tecnologia Multiple Input Multiple Output (MIMO). Il produttore spiega che quest’ultima aumenta la velocità di trasferimento Powerline tra questo e altri prodotti Powerline con funzione MIMO che si trovano nella rete. Il consumo di corrente aumenta leggermente quando si utilizza MIMO.

La sezione “Accesso rete locale” permette ai più esperti di modificare le impostazioni di rete e anche il tipo di accesso. Il tipo di accesso consigliato è “Ponte Powerline”; in alternativa, il FRITZ!Powerline si può usare anche come “Ponte Wi-Fi” o come “Ponte LAN”. In questo caso, il FRITZ!Box (o il router) viene collegato al FRITZ!Powerline via Wi-Fi o direttamente via LAN.

Dalla sezione Rete è possibile scegliere es il FRITZ!Powerline deve ottenere automaticamente l’indirizzo IP dal router o se preferiamo definire manualmente le impostazioni IP.

La sezione Wi-Fi permette di creare una rete Wi-Fi sia sulla banda di frequenza a 2,4 GHz sia su quella a 5 GHz. Il nome della rete wireless si può assegnare a scelta. Non appena le reti wireless sono attive è possibile collegare i dispositivi wireless. È possibile visualizzare la lista dei dispositivi wireless noti e quindi modificarli e limitarli. I più esperti possono modificare canale radio (L’adattatore esamina automaticamente l’ambiente Wi-Fi e usa le impostazioni di volta in volta migliori del canale radio, ma è ad ogni modo possibile adeguare le impostazioni), impostazioni di sicurezza (crittografia, modalità WPA e altre impostazioni), impostare un timer (disattivare la rete WiFi in determinati orari), creare un accesso ospite (permettere ad ospiti di accedere a Internet in modo veloce e sicuro).

La sezione Sistema permette di monitorare eventi, visualizzare informazioni sul consumo di energia dell’adattatore e sulle interfacce LAN occupate, mostrare i servizi push attivi (per l’invio di mail al verificarsi di determinati eventi), spegnere o no i LED e ripristinare tutto alle condizioni di fabbrica.

Come si comporta e conclusioni

Abbiamo usato il kit per circa un mese senza mai riscontrare problemi di affidabilità. L’abbiamo usato per collegare due sezioni della casa molto distanti, ottenendo velocità notevoli sia con la semplice navigazione su internet, con lo streaming video, con lo scambio di file via rete, anche con decine di computer, tablet, telefoni e altri adattatori connessi contemporaneamente. Sono prodotti ormai molto affidabili, sicuri e facili da configurare.

Si tratta di un prodotto estremamente completo, con tutto ciò che gli utenti anche avanzati possono desiderare. L’installazione è semplicissima, davvero alla portata di tutti; i più esperti troveranno tutto quello che desiderano ed è difficile muovere un appunto o indicare qualcosa che manchi. Forse un appunto si può fare all’estetica del prodotto: non sono esattamente bellissimi da vedere ma la gamma di funzioni offerte ci fa chiudere un occhio sul design.

Pro

Presa Shucko passante (non perdiamo la presa elettrica dove installiamo gli adattatori) per collegare altri dispositivi

Funzionalità di spegnimento orario

Ottima velocità anche su grandi distanze

Funzionalità 2×2 MIMO

Contro

I due dispositivi nel kit sono un po’ ingombranti ed esteticamente discutibili

Prezzo al pubblico

Il kit Fritz!PowerLine1260E nel momento in cui scriviamo su Amazon è venduto 167,33€; il prezzo è elevato ma in linea con le funzionalità offerte e i costi di prodotti concorrenti con caratteristiche simili.