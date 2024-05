Tutti gli emulatori iPhone disponibili in App Store

Pubblicità

Dopo che Apple ad aprile ha aggiornato le sue linee guida per consentire la pubblicazione di emulatori di giochi retrò su App Store, diversi emulatori sono già stati rilasciati, alcuni dei quali molto noti al grande pubblico. Altri arriveranno presto. Ecco quali.

Al momento, gli emulatori disponibili permettono agli utenti di iPhone di giocare a vecchie glorie apparse su console di Nintendo, Sony, SEGA, Atari e altri ancora. Ecco un elenco di alcuni emulatori disponibili su App Store.

Delta

Sviluppato da Riley Testut, Delta è il successore dell’emulatore GBA4iOS. Tra i primi emulatori apparsi sullo store digitale della Mela c’è Delta, un emulatore per diverse console Nintendo, che propone anche skin a schermo, così da finire un’esperienza per quanto più possibile vicina all’originale console emulata. Tra le caratteristiche principali dell’app anche il supporto a una vasta gamma di controller fisici.

Al momento l’emulatore è disponibile solo per iPhone, con il supporto per iPad in arrivo. Tra le console supportate, Delta permette di giocare ai titoli Game Boy (tutti i modelli), oltre a quelli per Nintendo DS, NES, SNES e Nintendo 64.

RetroArch

Tra gli ultimi arrivati in App Store c’è RetroArch. Si tratta di una piattaforma ben nota sulla scena, che permette di emulare una miriade di console, tra cui Atari, Commodore, Nintendo, SEGA, Sony e altre ancora.

L’app offre il supporto RetroAchievements, ossia trofei personalizzati aggiunti ai giochi classici, come ad esempio “trova e raccogli un Fiore di Fuoco” in Super Mario Bros. per NES, o simili sfide. Si tratta di un sistema che imita i trofei disponibili sulle più recenti console, come Playstation e Xbox.

RetroArch è disponibile su iPhone, iPad e Apple TV, mentre tra le console più importati supportate ci sono Atari 2600, Commodore 64, PlayStation 1 e PSP, SEGA Genesis, SEGA Saturn, Game Boy (tutti i modelli), Nintendo DS, NES, SNES e Nintendo 64. L’app supporta molte altre console, come elencato nella descrizione dell’app su App Store.

PPSSPP

Tra i più popolari tra gli utenti Sony, in App Store è al momento presente anche l’emulatore per PlayStation Portable. Questo, non solo è integrato in RetroArch, ma è anche disponibile come app autonoma per chi desidera un’esperienza concentrata sulla console portatile di Sony.

L’app è disponibile su iPhone e iPad e supporta solo i giochi PSP. Ha alcune limitazioni rispetto alle versioni disponibili sulle altre console. Potete leggerle a questo indirizzo.

Gamma

Gamma è un emulatore per la PlayStation, sviluppato da ZodTTD, noto per aver creato emulatori per iPhone da circa 15 anni, da eseguire solo dietro jailbreak. Finalmente, è disponibile una versione per iPhone non modificati.

E’ disponibile sia su iPhone, che su iPad e supporta soltanto i giochi PS1. Gamma – Game Emulator richiede iOS 15/iPadOS 15 o versioni successive, “pesa” 37,3MB e si scarica gratis dall’App Store

Emulatori in Arrivo

Provenance

Provenance è un’altra piattaforma come RetroArch, che proporrà al suo interno accesso a diversi altri emulatori per console Atari, Nintendo, SEGA, Sony e altri.

L’app è attualmente disponibile in beta tramite TestFlight e sarà presto lanciata su App Store. Curioso notare che Provenance è in sviluppo dal 2016. Sarà disponibile su iPhone, iPad e Apple TV.

Questione Dolphin

Purtroppo non arriverà in App Store, almeno fino a quanto Apple non cambierà le proprie regole App Store, l’emulatore Dolphin. Si tratta di un emulatore davvero popolare tra gli utenti, che emula GameCube e Wii. Dolphin non sarà disponibile su App Store perché, come dichiarato dai suoi sviluppatori, Apple non permette all’app di utilizzare la compilazione just-in-time (JIT). I giochi basati su PowerPC sono “praticamente ingiocabili” senza questa feature:

Le console GameCube e Wii hanno una CPU basata su PowerPC. Tutti i dispositivi Apple moderni utilizzano una CPU basata su ARM. Non è possibile eseguire direttamente il codice PowerPC su una CPU ARM e viceversa. Pertanto, per eseguire un gioco GameCube o Wii su un iPhone, è necessario tradurre il codice PowerPC del gioco in ARM affinché la CPU possa eseguirlo

Purtroppo, Apple generalmente non permette alle app di utilizzare ricompilatori JIT su iOS. Finché questo non cambierà, Dolphin non potrà vedere luce su App Store. Peraltro, ci sarebbe anche da interrogarsi quanto “retrò” potrebbero considerarsi i giochi Wii e GameCube. Per i possessori di Mac è possibile scaricarlo a questo indirizzo.

Emulatori su Mac

Se siete appassionati di retro gaming non dimenticate di leggere questa guida su come giocare alle vecchie glorie su Mac.