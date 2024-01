Col backup delle foto su Amazon Photos in regalo un buono da 15 €

Se non avete mai usato il servizio di backup delle foto di Amazon, questo è un buon momento per farlo: ancora per qualche giorno infatti l’azienda regala un buono acquisti da 15 € per chi carica almeno una foto tramite l’app da spendere poi sul suo stesso e-commerce.

Come scoprire se si è idonei

Scoprire se si può beneficiare della promozione è semplice: vi basta accedere alla pagina promozionale cliccando qui.

Niente da fare se trovate scritto: Siamo spiacenti, ma non sei idoneo per questa offerta, anche se ciò non pregiudica l’uso dello spazio di archiviazione foto illimitato incluso con l’abbonamento Prime.

Via libera invece se per voi la promozione è valida. Tenete comunque presente che l’offerta:

bisogna essere iscritti a Prime (qui tutti i dettagli e i vantaggi)

(qui tutti i dettagli e i vantaggi) si applica solo ai clienti che utilizzano un metodo di pagamento con indirizzo di fatturazione in Italia

è limitata a un solo ordine per ciascun account

E di conseguenza non è valida:

per i clienti Amazon Prime che durante il periodo promozionale stanno usufruendo del periodo d’uso gratuito del servizio

del servizio per i clienti che hanno già utilizzato Amazon Photos in passato

in passato per i clienti Amazon Prime Business

Idonei? Ecco cosa fare

Per ottenere i 15€ di credito come dicevamo è necessario effettuare il backup delle foto (almeno una) sulla piattaforma di Amazon, tenendo a mente che va fatto:

tramite l’app Amazon Photo , disponibile gratuitamente sia per iPhone e iPad, sia per i dispositivi Android.

, disponibile gratuitamente sia per iPhone e iPad, sia per i dispositivi Android. entro le ore 23:59 del 31 Gennaio 2024

Se si rispettano queste due indicazioni, entro 4 giorni dal caricamento i clienti idonei riceveranno una mail di conferma dell’accreditamento del buono, che sarà applicato automaticamente al proprio account.

Come spendere il buono da 15 €

Il buono si può usare su Amazon.it, ma non viene riconosciuto per tutti gli acquisti. Nello specifico, per beneficiare dell’offerta è necessario:

effettuare un ordine del valore di almeno 30 euro

scegliere soltanto prodotti venduti e spediti da Amazon

completare l’ordine entro le ore 23:59 del 15 Febbraio 2024

Allo stesso modo il buono non può essere utilizzato per l’acquisto:

di prodotti tramite voce con Alexa

dei prodotti venduti da terzi sul Marketplace di Amazon

sul Marketplace di Amazon dei Warehouse Deals

Deals di contenuti digitali

libri

Buoni Regalo

alcolici

articoli per bambini e neonati.

La promozione

Per maggiori dettagli sulla promozione vi invitiamo a leggere tutti i termini e le condizioni elencati in questa pagina.