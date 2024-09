ENGWE sconta le sue migliori bici elettriche, risparmi fino a 550 euro

Pubblicità

ENGWE è ormai uno dei brand più noti quando si parla di bici elettriche. E’ uno dei produttori più attivi, che vanta dalla sua un catalogo davvero ricco. Ancora una volta il marchio offre ai clienti numerose e-bike in sconto, grazie ai codici sconto che vi proponiamo. In catalogo diverse tipologie di bici: dalle tradizionali a quelle pieghevoli con sospensioni avanzate. Ecco le migliori promozioni in corso.

Questi modelli offrono soluzioni per ogni esigenza, con motori potenti, autonomie notevoli e caratteristiche all’avanguardia. Ecco una panoramica sui nuovi modelli.

Ci teniamo in particolare a segnalarvi il modello Engwe P20 che stiamo testando in queste settimane e che rappresenta un ottimo acquisto per chi vuole una bici facilmente trasportabile anche in auto, barca e pure in treno.

ENGWE P20

La prima offerta riguarda la bici elettrica ENGWE P20, un modello pieghevole leggero e compatto, ideale per gli spostamenti urbani. Nonostante il motore da 250W, offre un’autonomia di 100 km e si distingue per il suo design maneggevole: è ideale per i “commuters”.

Motore : 250W

: 250W Autonomia : 100 km

: 100 km Velocità massima : 25 km/h

: 25 km/h Batteria : 36V 9.6Ah

: 36V 9.6Ah Freni : Freni a disco idraulici

: Freni a disco idraulici Peso: 18.5 kg

Solitamente ENGWE P20 ha un prezzo di listino di 1299 €, ma attualmente è disponibile in sconto a 999 €. In più, utilizzando il codice sconto ENGWEV100OFF, la porterete a casa a 899 €.

Lo stesso modello è in sconto anche nella versione Ace. Si tratta della stessa bici, ma con una colorazione davvero particolare, che non passerà inosservata e che, anzi, risulterà certamente unica. P20 Ace propone una colorazione nera e rossa, con una fiamma in bella vista. La trovare direttamente a questo indirizzo, allo stesso prezzo e con lo stesso sconto della P20 a tinta unita.

ENGWE P275 Pro

Se volete, invece, una e-bike di dalle dimensioni standard, la prima che vi segnaliamo è il modello P275 Pro, certamente adatta per il ciclo urbano e che propone un potente motore mid-drive Bafang da 250W con un’autonomia che può arrivare addirittura fino a 260 km. Perfetta per i lunghi tragitti e dotata di un sistema di trasmissione automatico a tre livelli.

Motore : Bafang 250W mid-drive

: Bafang 250W mid-drive Autonomia : 260 km (livello PAS 1)

: 260 km (livello PAS 1) Velocità massima : 25 km/h

: 25 km/h Batteria : 36V 19.2Ah SAMSUNG

: 36V 19.2Ah SAMSUNG Freni : Tektro idraulici da 180mm

: Tektro idraulici da 180mm Peso : 25.3 kg

: 25.3 kg Sistema di trasmissione: Gates carbon belt

ENGWE P275 Pro costa solitamente 2199 €, ma al momento è in sconto a 1599 €. In più utilizzando il codice sconto ENGWEV150OFF avrete altri 150 euro di sconto. In definitiva la pagherete appena 1449 €.

ENGWE P275 ST

Condivide il nome con il modello Pro, ma in realtà propone un design totalmente differente, che probabilmente si adatta di più ad un pubblico femminile. E’ pensata per gli spostamenti casa scuola lavoro, anche su medio lunghe distanza, con un motore mid-drive Ananda e una batteria SAMSUNG che garantisce un’autonomia fino a 260 km.

Motore : Ananda 250W mid-drive

: Ananda 250W mid-drive Autonomia : 260 km (livello PAS 1)

: 260 km (livello PAS 1) Velocità massima : 25 km/h

: 25 km/h Batteria : 36V 19.2Ah SAMSUNG

: 36V 19.2Ah SAMSUNG Freni : Tektro idraulici da 180mm

: Tektro idraulici da 180mm Peso : 25.6 kg

: 25.6 kg Sistema di trasmissione: Shimano 9 marce

ENGWE P275 St costa 1899 €, ma con il codice sconto ENGWEV100OFF la portate a casa a 1349 €.

ENGWE X20

Se volete un design pieghevole, ma senza rinunciare ad una profilo Fat, allora X20 è quello che fa per voi. Quanto piegata è assolutamente portatile, ma quando la si monta è una ebike possente dalle prestazioni elevate, grazie ad un motore da 750W e tre livelli di sospensione. Ideale per chi cerca potenza in un formato compatto.

Motore : 1000W di picco, brushless

: 1000W di picco, brushless Autonomia : 150 km (modalità ECO)

: 150 km (modalità ECO) Velocità massima : 25 km/h

: 25 km/h Batteria : 48V 22.2Ah

: 48V 22.2Ah Freni : Freni a disco idraulici

: Freni a disco idraulici Peso : 37.2 kg

: 37.2 kg Sistema di trasmissione: Shimano 8 marce

Solitamente ENGWE X20 costa 2099 €, ma al momento è disponibile a 1799 €. Usando il codice sconto ENGWEV150OFF la pagherete appena 1649 €.

ENGWE X26

L’ENGWE X26 è un altro modello pieghevole, con un motore da 1000W (1200W di picco) e un’autonomia fino a 150 km. Si distingue per questo suo design spigoloso, con un’idea che ricorda un po’ il cyberfruck di Tesla. Perfetta per chi cerca alte prestazioni su percorsi difficili grazie alle sue sospensioni triple.

Motore : 1200W di picco, brushless

: 1200W di picco, brushless Autonomia : 150 km (modalità ECO)

: 150 km (modalità ECO) Velocità massima : 25 km/h

: 25 km/h Batteria : 48V 29.2Ah

: 48V 29.2Ah Freni : Freni a disco idraulici

: Freni a disco idraulici Peso : 43.6 kg

: 43.6 kg Sistema di trasmissione: Shimano 8 marce

Il costo di questa ENGWE X26 è originariamente di 2299 €, ma al momento, sfruttando il codice ENGWEV150OFF la pagherete 1749 €.