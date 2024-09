AI sostituirà l’80% dei lavori, serve il reddito base universale

Pubblicità

Smetteremo di lamentarci dei lunedì e del lavoro in generale: secondo Vinod Khosla, miliardario e investitore della Silicon Valley, la tecnologia AI non solo sostituirà l’80% dei lavori, ma lo farà in quasi l’80 delle professioni e dei settori, per questa ragione occorre un reddito base universale, siglato UBI.

La previsione di Khosla, segnalata da Fortune, combacia con dichiarazioni e scenari simili descritti da Elon Musk, Bill Gates e altri nomi storici della tecnologia. I modelli AI stanno migliorando e imparando a velocità esponenziale ed è previsto che tra non molto supereranno esperti umani in diversi campi e settori.

Come Musk e Gates, anche Khosla ritiene che man mano che AI migliora e viene adottata in sempre più campi, diminuirà la richiesta di lavoro umano che diventerà progressivamente meno necessario e indispensabile. Questo rischia di creare milioni di disoccupati, di aumentare le diseguaglianze economiche e in conseguenza tensioni sociali e conflitti.

Le previsioni sull’avvento della tecnologia AI contengono spesso una visione pessimistica e distopica, con il predominio di AI e il ridimensionamento dell’uomo, ma anche scenari più ottimistici che sconfinano nell’utopia.

Come per Suleyman, Gawadat e altri padri ed esperti AI, anche l’investitore Khosla ritiene che spetta all’uomo evitare i lati peggiori della tecnologia AI e delle sue applicazioni. A questo scopo propone l’introduzione di un reddito base universale, siglato UBI, per permettere alle persone di sostenersi.

Evitando il peggio con interventi dall’alto, la tecnologia AI porterà anche vantaggi e progressi enormi. Per l’ex investitore di Sun Microsystems, oltre che in OpenAI, le tecnologie AI potranno non solo aumentare la produttività, ma anche accorciare la settimana lavorativa a tre giorni, persino consentire una migliore redistribuzione della ricchezza.

Infine proprio come indicato più volte anche da Elon Musk, anche Khosla ritiene che grazie ad AI e robotica saranno eliminati i lavori ripetitivi, gravosi e pericolosi.

Il dibattito sulle potenzialità paradisiache o infernali di AI sembra aver trovato un terreno comune: la tecnologia è qui, le applicazioni rivoluzionarie stanno per arrivare, ma ancora manca il conto e chi dovrà farsi carico dei sostegni o addirittura del reddito base universale. Ricordiamo che il reddito base universale UBI è una soluzione proposta anche dal Centres of European Policy Network CEP.

