Tantissimi sconti sulle e-bike Engwe per il Black Friday a partire da 549 €

Pubblicità

Engwe rinnova i suoi sconti per tantissimi dei suoi modelli senza coupon o offerte nascoste: per il Black Friday una gamma immensa di bici elettriche è pronta per essere acquistata per i vostri regali o per programmare i vostri spostamenti in città o fuori con il modello che più si addice al vostro stile di pedalata, allo spazio che avete per trasportare le vostre due ruote da soli o in coppia.

Oltre ai modelli che trovate regolarmente su Amazon con gli sconto che vi segnaliamo nella tabella qui sotto, ci sono 31 modelli (o variazioni dei modelli base)in sconto da acquistare direttamente nello shop europeo di Engwe con base in Polonia e con spedizione veloce.

Ricordate che come nuovi clienti del sito Engwe con il codice Newengweeu avrete un ulteriore sconto del 2%. sul prezzo indicato.

Da segnalare, tra i tanti, il modello P20 che abbiamo provato su questa pagina e che è disponibile sia su Amazon che nello shop diretto Engwe: sul sito sono disponibili anche diversi accessori e batterie, molti di questi a metà prezzo per arricchire la dotazione delle e-bike che avete già in garage.

Per le bici più interessanti disponibili su Amazon partite dall’elenco qui sotto mentre per accedere alle offerte sui 31 modelli scontati sul sito Engwe partite da questo link.