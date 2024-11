Adobe Acrobat for Nonprofits, soluzione per la gestione di documenti e processi aziendali delle organizzazioni no profit

Pubblicità

Adobe ha presentato Acrobat for Nonprofits, una soluzione indicata come progettata per trasformare la gestione dei documenti e dei processi aziendali delle organizzazioni no profit.

Con strumenti avanzati per la gestione di contratti, firme elettroniche e la creazione di contenuti coinvolgenti, l’iniziativa mira a rendere il lavoro delle ONG più efficiente, aiutandole a raggiungere risultati migliori.

Acrobat for Nonprofits (qui i dettagli) include l’accesso a Adobe Acrobat Pro, con uno sconto del 94% sul prezzo standard, strumenti per creare asset come report annuali, contratti, richieste di sovvenzioni, brochure e white paper, e l’integrazione con Adobe Express Premium per la creazione rapida di contenuti d’impatto.

La software house di San Jose (California) sottolinea che da anni supporta organizzazioni no-profit facendo leva su “attività di beneficienza, partnership strategiche e prodotti innovativi” che mettono a disposizione di organizzazioni di tutto il mondo risorse “per affrontare sfide quotidiane”.

Il supporto di Acrobat for Nonprofits include la versione Pro di Acrobat, software che integra un completo set di strumenti per la gestione di documenti e firme elettroniche, un repository centralizzato per le nonprofit, tutorial, risorse e tool per la connessione con altre organizzazioni senza scopo di lucro.

Digitalizzando i flussi di lavoro basati su documenti di staff, volontari, donatori e vendor, le no-profit possono risparmiare tempo e denaro, ottimizzare le comunicazioni e rispondere meglio alle necessità della comunità.

In un post sul blog aziendale Adobe indica vari esempi di nonprofit che sfruttano questi strumenti, incluse JSI/World Education, BRIDGEGOOD e CyArk, evidenziando la soluzione e problematiche che in precedenza comportavano il danneggiamento di documenti, costi per la stampa e la conservazione dei documenti.

Acrobat for Nonprofits sarà disponibile globalmente a partire dal 12 dicembre.