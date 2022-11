Black Friday, Il “vero” Magsafe 3-in-1 Belkin BoostCharge Pro a 129,99€

Se il due in uno rappresentato dal Magsafe Duo di Apple non vi basta oggi trovate in sconto un tre in uno: il Belkin BoostCharge Pro che scende a 129€ su Amazon in occasione del Black Friday.

Questo accessorio, essendo un prodotto originale in licenza ufficiale Magsafe, è in grado di ricaricare wireless fino a 3 dispositivi offrendo al contrario di tanti concorrenti ed esattamente come il Magasafe originale la ricarica veloce fino a 15 W per gli iPhone dal 12 in su., quindi anche i recenti iPhone 14.

Oltre che un iPhone alla massima velocità possibile, potrete ricaricare con esso anche un Apple Watch e gli AirPods con case wireless nello stesso istante. Riocordiamo che il Magsafe Duo ricarica solo un iPhone e un Apple Watch in alternativa agli Airpods.

Ovviamente, quando si tratta di design, Belkin non è secondo a nessuno, e Belkin BoostCharge Pro offre finiture di alta qualità, come l’acciaio inossidabile, materiale che esteticamente si adatta perfettamente agli aiPhone e ad altri dispositivi Apple. Il design audace e moderno si abbina perfettamente a qualsiasi ambiente, dall’ufficio al soggiorno.

Peraltro, la base di ricarica funziona sia con dispositivo in orizzontale, che in verticale, così da poter continuare a utilizzare l’iPhone in qualsiasi modalità. Naturalmente, è compatibile con le custodie MagSafe ufficiali, semplificando la ricarica, evitando di dover rimuovere la protezione per il proprio smartphone.

Un indicatore a LED bianco confermerà quando gli AirPods sono allineati, oltre a indicare lo stato di ricarica, mentre una luce arancione comunicano che gli AirPods non sono allineati e che potrebbe esserci un altro oggetto che ostruisce la ricarica.

Il Belkin BoostCharge Pro costerebbe 149,99 euro, lo comprate a 129,99 €, meno dei 149,99 Euro di Magsafe Duo.

